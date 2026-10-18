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Теннис 18 октября 2026 · 14:30

Калинина снялась из-за травмы, но сыграет в основе турнира WTA: неожиданный поворот для украинки

Ангелина получила второй шанс в Нинбо и узнала имя первой соперницы
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Калинина снялась из-за травмы, но сыграет в основе турнира WTA: неожиданный поворот для украинки
Ангелина Калинина (фото: instagram.com/angie_kalinina)
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Пятая ракетка Украины Ангелина Калинина неожиданно попала в основную сетку престижного турнира WTA 500 в китайском Нинбо. Наша спортсменка получила статус "лаки лузера", несмотря на то, что не смогла завершить свой решающий матч в квалификации.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Драматическая квалификация и счастливый билет

Во время финального поединка отбора Калинина была вынуждена досрочно прекратить борьбу из-за повреждения бедра и сняться с игры. Впрочем, из-за отказа одной из участниц основной сетки украинка получила статус "лаки лузера", что позволило ей продолжить выступления на турнире.

Теперь ключевым вопросом остается физическое состояние Ангелины и готовность выйти на корт после полученного повреждения.

Первая соперница и сетка турнира

В первом круге основной сетки турнира в Нинбо Калинину (WTA 48) ожидает непростое противостояние с представительницей Италии Жасмин Паолини (WTA 33).

Победительница этого матча в следующем раунде соревнований встретится с американской теннисисткой Ивой Йович (WTA 11).

Ранее стало известно, что Элина Свитолина гарантировала участие в Итоговом турнире.

Теги: Теннис
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