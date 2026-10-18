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Теніс 18 жовтня 2026 · 14:30

Калініна знялася через травму, але зіграє в основі турніру WTA: несподіваний поворот для українки

Ангеліна отримала другий шанс у Нінбо та дізналася ім'я першої суперниці
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Калініна знялася через травму, але зіграє в основі турніру WTA: несподіваний поворот для українки
Ангеліна Калініна (фото: instagram.com/angie_kalinina)
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П'ята ракетка України Ангеліна Калініна несподівано потрапила до основної сітки престижного турніру WTA 500 у китайському Нінбо. Наша спортсменка отримала статус "лакі лузера" попри те, що не змогла завершити свій вирішальний матч у кваліфікації.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Драматична кваліфікація та щасливий квиток

Під час фінального поєдинку відбору Калініна була змушена достроково припинити боротьбу через ушкодження стегна та знятися з гри. Утім, через відмову однієї з учасниць основної сітки українка здобула статус "лакі лузера", що дозволило їй продовжити виступи на турнірі.

Тепер ключовим питанням залишається фізичний стан Ангеліни та її готовність вийти на корт після отриманого ушкодження.

Перша суперниця та сітка турніру

У першому колі основної сітки турніру в Нінбо на Калініну (WTA 48) чекає непросте протистояння з представницею Італії Жасмін Паоліні (WTA 33).

Переможниця цього матчу у наступному раунді змагань зустрінеться з американською тенісисткою Івою Йович (WTA 11).

Раніше стало відомо, що Еліна Світоліна гарантувала участь у Підсумковому турнірі.

Теги: Теніс
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Полісся - : - Динамо
УПЛ 18 жовтня 13:00
Кривбас - : - ЛНЗ
АПЛ 18 жовтня 16:00
Лідс - : - Манчестер Юнайтед
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