Испанский теннисист Карлос Алькарас стал автором уникального финансового достижения по итогам ATP Finals-2026 в итальянском Турине. Пройдя всю турнирную дистанцию без поражений, 23-летний спортсмен заработал наибольшую сумму призовых за один турнир в истории мужского тенниса.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
В финальном матче испанец одолел первую ракетку мира Александера Зверева. Всего на пути к своему первому титулу Итогового турнира Алькарас выиграл все пять поединков, обыграв также Фрэнсиса Тиафо, Даниила Медведева, Флавио Коболли и Бена Шелтона.
Безупречное выступление принесло теннисисту 5,17 миллиона долларов. Эта сумма превзошла предыдущий рекорд мужского тура, который в прошлом году установил итальянец Янник Синнер за победу на домашнем турнире в Турине (5,071 млн долларов).
Распределение призовых Алькараса на ATP Finals-2026:
Участие в групповом этапе: 338 тысяч долларов
Три победы в группе (по 405 тыс. за каждую): 1,215 млн долларов
Победа в полуфинале: 1,206 млн долларов
Победа в финале: 2,412 млн долларов
Стоит отметить, что рекорд касается только Итогового турнира среди мужчин. В женском туре Елена Рыбакина получила 5,23 млн долларов за триумф на WTA Finals-2025 в Эр-Рияде, а на US Open-2026 победители (тот же Зверев и Рыбакина) заработали по 5,5 млн. Кроме того, на выставочном турнире Six Kings Slam в Саудовской Аравии чемпиону выплачивают 6 млн долларов.
Триумф в Турине позволил Карлосу Алькарасу опередить Янника Синнера в списке самых богатых теннисистов по сумме призовых за всю карьеру. Испанец поднялся на пятую строчку в истории мужского тенниса, уступая лишь легендарной "Большой тройке" и Звереву.
Топ-6 рекордсменов ATP по призовым за карьеру:
Новак Джокович (Сербия) – 197 млн долларов
Рафаэль Надаль (Испания) – 134,946 млн
Роджер Федерер (Швейцария) – 130,594 млн
Александер Зверев (Германия) – 78,838 млн
Карлос Алькарас (Испания) – 74,308 млн
Янник Синнер (Италия) – 70,675 млн
Ранее стало известно, сколько призовых получили Свитолина и Костюк от WTA в сезоне-2026.