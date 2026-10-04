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Теннис 04 октября 2026 · 18:57

Джокович совершил камбек против Зверева и вышел в полуфинал в Пекине

39-летний серб проиграл первый сет второй ракетке мира, но сумел переломить ход встречи
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Джокович совершил камбек против Зверева и вышел в полуфинал в Пекине
Джокович во вчерашнем матче против Бу Юньчаокете (фото: instagram.com/djokernole)
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Новак Джокович пробился в полуфинал турнира ATP в Пекине. 24-кратный чемпион турниров Grand Slam одержал волевую победу над Александром Зверевым - 4:6, 6:4, 6:4.

Об этом сообщает Sport RBC.UA. со ссылкой на BBC.

Неудачное начало и камбек

Зверев удачно начал встречу и сделал брейк уже в первом гейме. Этого преимущества немцу хватило, чтобы забрать стартовую партию – 6:4.

Во втором сете соперники долгое время удерживали свои подачи. Ключевым стал десятый гейм: при счете 5:4 Джокович сделал брейк и сравнял счет в матче.

Похожий сценарий повторился в решающей партии. При счете 5:4 серб снова взял подачу Зверева и завершил встречу в свою пользу.

"Именно ради таких моментов я до сих пор играю и продолжаю бороться. Мотивация очень высока, когда ты хорошо чувствуешь себя и на равных соперничаешь с лучшими игроками мира перед 15 тысячами зрителей", - сказал Джокович после матча.

Следующий соперник Джоковича

Победа над Зверевым стала для серба уже 32-ю подряд в Пекине. Джокович продолжает борьбу за седьмой титул на China Open и первый трофей в 2026 году.

Поражение стало серьезным ударом по шансам Зверева завершить сезон на первом месте мирового рейтинга.

В полуфинале Джокович встретится с "нейтральным" Даниилом Медведевым, который в своём четвертьфинале обыграл Франсиско Серундоло — 7:6 (7:4), 6:3.

Новак Джокович – Александр Зверев – 4:6, 6:4, 6:4

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Главные матчи
Лига наций 4 октября 21:45
Португалия - : - Норвегия
Лига наций 4 октября 21:45
Греция - : - Германия
Лига наций 4 октября 21:45
Нидерланды - : - Сербия
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