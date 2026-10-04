Джокович здійснив камбек проти Звєрєва та вийшов у півфінал у Пекіні

Новак Джокович пробився до півфіналу турніру ATP у Пекіні. 24-разовий чемпіон турнірів Grand Slam здобув вольову перемогу над Александром Звєрєвим – 4:6, 6:4, 6:4.

Про це повідомляє Sport RBC.UA. з посиланням на BBC .

Невдалий початок та камбек

Звєрєв вдало розпочав зустріч і зробив брейк уже в першому геймі. Цієї переваги німцю вистачило, щоб забрати стартову партію – 6:4.

У другому сеті суперники тривалий час утримували свої подачі. Ключовим став десятий гейм: за рахунку 5:4 Джокович зробив брейк та зрівняв рахунок у матчі.

Схожий сценарій повторився у вирішальній партії. За рахунку 5:4 серб знову взяв подачу Звєрєва та завершив зустріч на свою користь.

"Саме заради таких моментів я досі граю і продовжую боротися. Мотивація дуже висока, коли ти добре почуваєшся та на рівних змагаєшся з найкращими гравцями світу перед 15 тисячами глядачів", – сказав Джокович після матчу.

Наступний суперник Джоковича

Перемога над Звєрєвим стала для серба вже 32-ю поспіль у Пекіні. Джокович продовжує боротьбу за свій сьомий титул на China Open та перший трофей у 2026 році.

Поразка водночас стала серйозним ударом по шансах Звєрєва завершити сезон на першому місці світового рейтингу.

У півфіналі Джокович зустрінеться з "нейтральним" Даніїлом Медведєвим, який у своєму чвертьфіналі переміг Франсіско Серундоло – 7:6 (7:4), 6:3.

Новак Джокович – Александр Звєрєв – 4:6, 6:4, 6:4