rbc.ua
UA | RU
Среда, 19 августа 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Теннис Допинг-скандал в теннисе: финалист Уимблдона отстранен из-за кокаина
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теннис 19 августа 2026 · 15:15

Допинг-скандал в теннисе: финалист Уимблдона отстранен из-за кокаина

Австралийский теннисист признал вину и сообщил о тяжелом периоде в карьере
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Допинг-скандал в теннисе: финалист Уимблдона отстранен из-за кокаина
Австралиец признал свою вину (Фото: k1ngkyrg1os, Instagram)

Международное агентство по добродетели в теннисе (ITIA) объявило о временном отстранении австралийского теннисиста Ника Кирьоса. В его допинг-пробе был обнаружен метаболит кокаина.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное заявление Ника Кирьоса в Instagram.

Подробности допинг-скандала и решения ITIA

31-летний австралиец проходил плановую проверку в конце июня 2026 года во время турнира ATP 250 на Майорке (Испания). Уже в июле Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило наличие запрещенного вещества.

В связи с нарушением антидопинговых правил, ITIA применила обязательную временную дисквалификацию, которая вступила в силу 4 августа 2026 года. Пока спортсмен не подавал апелляцию на это решение.

Признание вины и обращение к фанатам

Ник Кирьос лично прокомментировал ситуацию в социальных сетях, взяв на себя полную ответственность за произошедшее и извинившись перед семьей, спонсорами и болельщиками.

По словам австралийца, главной причиной психологического срыва стали длительные травмы и сложный процесс принятия того, что его профессиональная карьера подходит к концу.

Допинг-скандал в теннисе: финалист Уимблдона отстранен из-за кокаинаЗаявление Кирьоса в stories Instagram

"Я совершил огромную ошибку и полностью беру за это ответственность. Мне досадно перед фанами, семьей и детьми, которые за мной следуют. Я не буду оправдываться, но последние несколько лет травм сильно повлияли на меня как физически, так и психологически. Это стало для меня сигналом пробуждения", - заявил Кирьос.

Теннисист также объявил, что, по меньшей мере, на 28 дней полностью отходит от публичной жизни и соцсетей, чтобы сосредоточиться на собственном восстановлении.

Карьера Кирьоса

За свою карьеру австралиец завоевал 7 титулов ATP в одиночном разряде, а также побеждал на Australian Open-2022 в парном разряде с Танаси Коккинакисом. Также в активе Кирьоса - финал Уимблдона-2022, где он уступил Новаку Джоковичу.

Также он стал одним из трех теннисистов в истории (вместе с Ллейтоном Хьюиттом и Домиником Грбати), которым удалось победить каждого представителя "большой тройки" (Джоковича, Федерера и Надаля) в первых же очных встречах.

Ранее мы сообщали, что Джоковичу стало плохо прямо на корте в Цинциннате.

Теги: Теннис
Главные матчи
УПЛ. 3-й тур Матч завершено
Полесье 1:2 Заря
Лига чемпионов Матч завершено
Фенербахче 1:1 Лион
Ла Лига 19 августа 22:00
Атлетико - : - Малага
Главные новости
Фьюри и Джошуа подписались на мегафайт: стали известны дата и место поединка Фьюри и Джошуа подписались на мегафайт: стали известны дата и место поединка Харлан может остаться в украинском фехтовании: в Федерации раскрыли детали Харлан может остаться в украинском фехтовании: в Федерации раскрыли детали Зубков не помог АЕКу и другие результаты плей-офф Лиги чемпионов Зубков не помог АЕКу и другие результаты плей-офф Лиги чемпионов
Мнения
Даниил Вереитин
"Динамо" проиграло не "Карабаху". Оно проиграло само себе Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Александр Чепилко
Итаума, Дюбуа, Фьюри: кто отнимет наследие Усика Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
Отменить лимит на легионеров? Почему для украинского футбола нет простого ответа Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Дмитрий Базелевский
Леброн что-то знает, если отказался от денег "Лейкерс" Дмитрий Базелевский Баскетбольный тренер, обозреватель