Допинг-скандал в теннисе: финалист Уимблдона отстранен из-за кокаина

Международное агентство по добродетели в теннисе (ITIA) объявило о временном отстранении австралийского теннисиста Ника Кирьоса. В его допинг-пробе был обнаружен метаболит кокаина.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное заявление Ника Кирьоса в Instagram .

Подробности допинг-скандала и решения ITIA

31-летний австралиец проходил плановую проверку в конце июня 2026 года во время турнира ATP 250 на Майорке (Испания). Уже в июле Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило наличие запрещенного вещества.

В связи с нарушением антидопинговых правил, ITIA применила обязательную временную дисквалификацию, которая вступила в силу 4 августа 2026 года. Пока спортсмен не подавал апелляцию на это решение.

Признание вины и обращение к фанатам

Ник Кирьос лично прокомментировал ситуацию в социальных сетях, взяв на себя полную ответственность за произошедшее и извинившись перед семьей, спонсорами и болельщиками.

По словам австралийца, главной причиной психологического срыва стали длительные травмы и сложный процесс принятия того, что его профессиональная карьера подходит к концу.

Заявление Кирьоса в stories Instagram

"Я совершил огромную ошибку и полностью беру за это ответственность. Мне досадно перед фанами, семьей и детьми, которые за мной следуют. Я не буду оправдываться, но последние несколько лет травм сильно повлияли на меня как физически, так и психологически. Это стало для меня сигналом пробуждения", - заявил Кирьос.

Теннисист также объявил, что, по меньшей мере, на 28 дней полностью отходит от публичной жизни и соцсетей, чтобы сосредоточиться на собственном восстановлении.

Карьера Кирьоса

За свою карьеру австралиец завоевал 7 титулов ATP в одиночном разряде, а также побеждал на Australian Open-2022 в парном разряде с Танаси Коккинакисом. Также в активе Кирьоса - финал Уимблдона-2022, где он уступил Новаку Джоковичу.

Также он стал одним из трех теннисистов в истории (вместе с Ллейтоном Хьюиттом и Домиником Грбати), которым удалось победить каждого представителя "большой тройки" (Джоковича, Федерера и Надаля) в первых же очных встречах.