Допінг-скандал у тенісі: фіналіста Вімблдону відсторонено через кокаїн

Міжнародне агентство з доброчесності в тенісі (ITIA) оголосило про тимчасове відсторонення австралійського тенісиста Ніка Кірьйоса. В його допінг-пробі виявили метаболіт кокаїну

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну заяву Ніка Кірьйоса в Instagram .

Деталі допінг-скандалу та рішення ITIA

31-річний австралієць проходив планову перевірку наприкінці червня 2026-го року під час турніру ATP 250 на Майорці (Іспанія). Уже в липні Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) підтвердило наявність забороненої речовини.

У зв'язку з порушенням антидопінгових правил, ITIA застосувала обов'язкову тимчасову дискваліфікацію, яка набула чинності 4 серпня 2026-го року. Наразі спортсмен не подавав апеляцію на це рішення.

Визнання провини та звернення до фанатів

Нік Кірьйос особисто прокоментував ситуацію в соціальних мережах, взявши на себе повну відповідальність за те, що сталося, та перепросивши перед родиною, спонсорами та уболівальниками.

За словами австралійця, головною причиною психологічного зриву стали тривалі травми та складний процес прийняття того, що його професійна кар'єра добігає кінця.

Заява Кірьйоса в stories Instagram

"Я зробив величезну помилку і повністю беру за це відповідальність. Мені прикро перед фанами, родиною та дітьми, які за мною слідують. Я не буду виправдовуватися, але останні кілька років травм сильно вплинули на мене як фізично, так і психологічно. Це стало для мене сигналом пробудження", - заявив Кірьйос.

Тенісист також оголосив, що щонайменше на 28 днів повністю відходить від публічного життя та соцмереж, аби зосередитися на власному відновленні.

Кар'єра Кірьйоса

За свою кар'єру австралієць здобув 7 титулів ATP в одиночному розряді, а також перемагав на Australian Open-2022 у парному розряді з Танасі Коккінакісом. Також в активі Кірьйоса - фінал Вімблдону-2022, де він поступився Новаку Джоковичу.

Також він став одним із трьох тенісистів у історії (разом із Ллейтоном Г'юїттом та Домініком Грбаті), яким вдалося перемогти кожного представника "великої трійки" (Джоковича, Федерера та Надаля) у перших же очних зустрічах.