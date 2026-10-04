Завоевал "золото" и спасся от армии: известному спортсмену больше не нужно служить

Южнокорейский гольфист Том Ким получил золотую медаль Азиатских игр в Японии. Вместе с титулом спортсмен получил право не проходить обязательную военную службу на родине.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN.
Том Ким выиграл мужской индивидуальный турнир по гольфу на Азиатских играх в японской Нагое.
Спортсмен ради этого успеха совершил сложный транстихоокеанский перелет сразу после завершения выступлений на командном турнире Presidents Cup. Помимо престижной награды победа принесла главный бонус – освобождение от обязательной службы в армии.
Большинство физически здоровых мужчин в стране должно пройти около 18 месяцев военной службы. В то же время, олимпийская медаль любого сорта или "золото" Азиатских игр дают спортсменам право на увольнение.
За победу на Азиатских играх подобную льготу также получили 16 южнокорейских бейсболистов и три киберспортсмена.
Система освобождения от военной службы для спортсменов и представителей искусства действует в Южной Корее более 50 лет.
В то же время в стране не утихают дискуссии о справедливости подобных льгот. Часть общества и местные СМИ называют систему военных исключений для спортсменов устаревшей и нуждающейся в переменах.
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