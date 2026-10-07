rbc.ua
UA | RU
Среда, 07 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Другое Впервые в Африке: ЮАР претендует на Олимпиаду-2036
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Другое 07 октября 2026 · 15:53

Впервые в Африке: ЮАР претендует на Олимпиаду-2036

Африканская страна уже дважды пыталась получить право принять Игры
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Впервые в Африке: ЮАР претендует на Олимпиаду-2036
ЮАР уже во второй раз подает заявку на проведение Игр (Фото: olympics.com)
Add as a preferred source on Google

Южная Африка официально подала заявку на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году. Если кандидатура будет поддержана, соревнования впервые в истории состоятся на африканском континенте.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Международный олимпийский комитет.

Какие города могут принять Олимпиаду

Заявка Южной Африки предусматривает проведение соревнований сразу в трех городах – Кейптауне, Дурбани и Йоханнесбурге. До 31 октября 2026 года страны могут подавать заявки на проведение Игр-2036. После этого соискатели должны подготовить подробные предложения.

В ЮАР до ноября планируется создать виртуальную проект-презентацию, которую рассмотрит МОК. До марта 2027 года организация должна оценить все кандидатуры и определить целесообразность проведения Игр в каждом из городов-претендентов.

Кто еще претендует на Олимпиаду-2036

Кроме Южной Африки, заявки на проведение Игр подали:

  • Венгрия;
  • Германия;
  • Республика Корея;
  • Катар;
  • Турция;
  • Индия.

Среди нынешних соискателей только Германия и Республика Корея уже принимали Олимпийские игры. Остальные страны, включая ЮАР, ранее не проводили главные спортивные соревнования четырехлетия.

По каким критериям будут выбирать хозяина

МОК будет оценивать кандидатов по ряду технических и организационных критериев. В частности, будут анализировать:

  • генеральный план спортивных объектов и условия спортсменов;
  • стратегию финансирования;
  • политическую и общественную поддержку;
  • возможности проведения Олимпиады;
  • долгосрочное наследие Игр для городов и общин.

Африка уже пыталась получить Олимпиаду

ЮАР уже имеет опыт борьбы за право принять Олимпиаду. Страна подавала заявку на Игры-2004, которые планировалось провести в Кейптауне. В результате хозяином стала Греция, а Олимпиада прошла в Афинах. Кейптаун при этом дошел до предпоследнего раунда голосования.

Еще одну заявку от Африки подавал Египет. Каир претендовал на проведение Олимпиады-2008, но не попал в финальный список из пяти городов. Игры в конце концов прошли в Пекине.

Египет также претендовал на проведение Олимпиад 1916 и 1936 годов, однако в обоих случаях побеждал Берлин. Олимпиада-1916, правда, была упразднена из-за Первой мировой войны.

Если ЮАР получит право провести Игры-2036, Африка впервые в истории станет континентом-хозяином летней Олимпиады.

Ранее сообщалось, что президент НОК Украины Вадим Гутцайт оценил шансы россиян и белорусов на следующей Олимпиаде.

🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
"С первого дня не сомневался": Чоботенко – о новом контракте с "Полесьем", Корнелиусе и скрепке от соперника "С первого дня не сомневался": Чоботенко – о новом контракте с "Полесьем", Корнелиусе и скрепке от соперника Свитолина и Костюк узнали свои шансы на WTA Finals: ситуация перед финишем сезона Свитолина и Костюк узнали свои шансы на WTA Finals: ситуация перед финишем сезона Гол и ассисты на прощание: Месси провел последний матч за сборную Аргентины (видео) Гол и ассисты на прощание: Месси провел последний матч за сборную Аргентины (видео)
Мнения
Кирилл Круторогов
Сборная Украины: поблагодарим за разочарование Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Андрей Столярчук
Параллельная реальность Мальдеры, слабый матч Забарного: почему Украина проиграла Северной Ирландии Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор