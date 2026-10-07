rbc.ua
UA | RU
Середа, 07 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Інше Вперше в Африці: ПАР претендує на Олімпіаду-2036
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Інше 07 жовтня 2026 · 15:53

Вперше в Африці: ПАР претендує на Олімпіаду-2036

Африканська країна вже двічі намагалася отримати право прийняти Ігри
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Вперше в Африці: ПАР претендує на Олімпіаду-2036
ПАР вже вдруге подає заявку на проведення Ігор (Фото: olympics.com)
Add as a preferred source on Google

Південна Африка офіційно подала заявку на проведення літніх Олімпійських ігор 2036-го року. Якщо кандидатуру підтримають, змагання вперше в історії відбудуться на африканському континенті.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Міжнародний олімпійський комітет.

Які міста можуть прийняти Олімпіаду

Заявка Південної Африки передбачає проведення змагань одразу у трьох містах - Кейптауні, Дурбані та Йоганнесбурзі. До 31 жовтня 2026-го року країни можуть подавати заявки на проведення Ігор-2036. Після цього претенденти мають підготувати детальні пропозиції.

У ПАР до листопада планують створити віртуальну проєкт-презентацію, яку розгляне МОК. До березня 2027-го року організація має оцінити всі кандидатури та визначити доцільність проведення Ігор у кожному з міст-претендентів.

Хто ще претендує на Олімпіаду-2036

Окрім Південної Африки, заявки на проведення Ігор подали:

  • Угорщина;
  • Німеччина;
  • Республіка Корея;
  • Катар;
  • Туреччина;
  • Індія.

Серед нинішніх претендентів лише Німеччина та Республіка Корея вже приймали Олімпійські ігри. Решта країн, включно з ПАР, раніше не проводили головні спортивні змагання чотириріччя.

За якими критеріями обиратимуть господаря

МОК оцінюватиме кандидатів за низкою технічних і організаційних критеріїв. Зокрема, аналізуватимуть:

  • генеральний план спортивних об'єктів та умови для спортсменів;
  • стратегію фінансування;
  • політичну та громадську підтримку;
  • можливості проведення Олімпіади;
  • довгострокову спадщину Ігор для міст і громад.

Африка вже намагалася отримати Олімпіаду

ПАР вже має досвід боротьби за право прийняти Олімпіаду. Країна подавала заявку на Ігри-2004, які планувалося провести в Кейптауні. У підсумку господарем стала Греція, а Олімпіада пройшла в Афінах. Кейптаун при цьому дійшов до передостаннього раунду голосування.

Ще одну заявку від Африки подавав Єгипет. Каїр претендував на проведення Олімпіади-2008, але не потрапив до фінального списку з п'яти міст. Ігри зрештою відбулися в Пекіні.

Єгипет також претендував на проведення Олімпіад 1916 та 1936 років, однак в обох випадках перемагав Берлін. Олімпіада-1916, щоправда, була скасована через Першу світову війну.

Якщо ПАР отримає право провести Ігри-2036, Африка вперше в історії стане континентом-господарем літньої Олімпіади.

Раніше ми повідомляли, що президент НОК України Вадим Гутцайт оцінив шанси росіян і білорусів на наступній Олімпіаді.

🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
"З першого дня не вагався": Чоботенко – про новий контракт із "Поліссям", Корнеліуса та скрепку від суперника "З першого дня не вагався": Чоботенко – про новий контракт із "Поліссям", Корнеліуса та скрепку від суперника Світоліна та Костюк дізналися свої шанси на WTA Finals: ситуація перед фінішем сезону Світоліна та Костюк дізналися свої шанси на WTA Finals: ситуація перед фінішем сезону Гол і асисти на прощання: Мессі провів останній матч за збірну Аргентини (відео) Гол і асисти на прощання: Мессі провів останній матч за збірну Аргентини (відео)
Точки зору
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Андрій Столярчук
Паралельна реальність Мальдери, слабкий матч Забарного: чому Україна програла Північній Ірландії Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор