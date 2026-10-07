Вперше в Африці: ПАР претендує на Олімпіаду-2036

Південна Африка офіційно подала заявку на проведення літніх Олімпійських ігор 2036-го року. Якщо кандидатуру підтримають, змагання вперше в історії відбудуться на африканському континенті.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Міжнародний олімпійський комітет .

Які міста можуть прийняти Олімпіаду

Заявка Південної Африки передбачає проведення змагань одразу у трьох містах - Кейптауні, Дурбані та Йоганнесбурзі. До 31 жовтня 2026-го року країни можуть подавати заявки на проведення Ігор-2036. Після цього претенденти мають підготувати детальні пропозиції.

У ПАР до листопада планують створити віртуальну проєкт-презентацію, яку розгляне МОК. До березня 2027-го року організація має оцінити всі кандидатури та визначити доцільність проведення Ігор у кожному з міст-претендентів.

Хто ще претендує на Олімпіаду-2036

Окрім Південної Африки, заявки на проведення Ігор подали:

Угорщина;

Німеччина;

Республіка Корея;

Катар;

Туреччина;

Індія.

Серед нинішніх претендентів лише Німеччина та Республіка Корея вже приймали Олімпійські ігри. Решта країн, включно з ПАР, раніше не проводили головні спортивні змагання чотириріччя.

За якими критеріями обиратимуть господаря

МОК оцінюватиме кандидатів за низкою технічних і організаційних критеріїв. Зокрема, аналізуватимуть:

генеральний план спортивних об'єктів та умови для спортсменів;

стратегію фінансування;

політичну та громадську підтримку;

можливості проведення Олімпіади;

довгострокову спадщину Ігор для міст і громад.

Африка вже намагалася отримати Олімпіаду

ПАР вже має досвід боротьби за право прийняти Олімпіаду. Країна подавала заявку на Ігри-2004, які планувалося провести в Кейптауні. У підсумку господарем стала Греція, а Олімпіада пройшла в Афінах. Кейптаун при цьому дійшов до передостаннього раунду голосування.

Ще одну заявку від Африки подавав Єгипет. Каїр претендував на проведення Олімпіади-2008, але не потрапив до фінального списку з п'яти міст. Ігри зрештою відбулися в Пекіні.

Єгипет також претендував на проведення Олімпіад 1916 та 1936 років, однак в обох випадках перемагав Берлін. Олімпіада-1916, щоправда, була скасована через Першу світову війну.

Якщо ПАР отримає право провести Ігри-2036, Африка вперше в історії стане континентом-господарем літньої Олімпіади.

