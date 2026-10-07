Вперше в Африці: ПАР претендує на Олімпіаду-2036

Південна Африка офіційно подала заявку на проведення літніх Олімпійських ігор 2036-го року. Якщо кандидатуру підтримають, змагання вперше в історії відбудуться на африканському континенті.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Міжнародний олімпійський комітет.
Заявка Південної Африки передбачає проведення змагань одразу у трьох містах - Кейптауні, Дурбані та Йоганнесбурзі. До 31 жовтня 2026-го року країни можуть подавати заявки на проведення Ігор-2036. Після цього претенденти мають підготувати детальні пропозиції.
У ПАР до листопада планують створити віртуальну проєкт-презентацію, яку розгляне МОК. До березня 2027-го року організація має оцінити всі кандидатури та визначити доцільність проведення Ігор у кожному з міст-претендентів.
Окрім Південної Африки, заявки на проведення Ігор подали:
Серед нинішніх претендентів лише Німеччина та Республіка Корея вже приймали Олімпійські ігри. Решта країн, включно з ПАР, раніше не проводили головні спортивні змагання чотириріччя.
МОК оцінюватиме кандидатів за низкою технічних і організаційних критеріїв. Зокрема, аналізуватимуть:
ПАР вже має досвід боротьби за право прийняти Олімпіаду. Країна подавала заявку на Ігри-2004, які планувалося провести в Кейптауні. У підсумку господарем стала Греція, а Олімпіада пройшла в Афінах. Кейптаун при цьому дійшов до передостаннього раунду голосування.
Ще одну заявку від Африки подавав Єгипет. Каїр претендував на проведення Олімпіади-2008, але не потрапив до фінального списку з п'яти міст. Ігри зрештою відбулися в Пекіні.
Єгипет також претендував на проведення Олімпіад 1916 та 1936 років, однак в обох випадках перемагав Берлін. Олімпіада-1916, щоправда, була скасована через Першу світову війну.
Якщо ПАР отримає право провести Ігри-2036, Африка вперше в історії стане континентом-господарем літньої Олімпіади.
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