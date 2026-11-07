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Другое 07 ноября 2026 · 12:11

Спортивная журналистка сменила NFL на политику, но проиграла выборы в Миннесоте

Мишель Тафойя покинула телевидение спустя почти 30 лет работы, чтобы попытаться построить политическую карьеру. Она баллотировалась в Сенат США от Республиканской партии
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Спортивная журналистка сменила NFL на политику, но проиграла выборы в Миннесоте
Тафойя стала жертвой "синего цунами" (Фото: realmicheleyafoya, Instagram)

Спортивная журналистка NBC Мишель Тафойя, почти два десятилетия работавшая на матчах NFL, попыталась сменить профессию и войти в большую политику. Она баллотировалась в Сенат США от Миннесоты, однако уступила представительницу Демократической партии Пегги Фланаган.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Star Tribune.

От репортажей с NFL к политической кампании

Мишель Тафойя на протяжении почти трех десятилетий работала в спортивной журналистике, обретя широкую популярность благодаря репортажам из матчей Национальной футбольной лиги (NFL).

Самым известным этапом ее карьеры стала работа на телеканале NBC в программе Sunday Night Football. Тафойя была репортером у поля с 2011-го по 2022-й год, а ее последний эфир состоялся во время Супербоула LVI 13 февраля 2022-го года. На следующий день она объявила о завершении работы на NBC.

За карьеру журналистка осветила 327 матчей NFL в национальном прайм-тайме и проработала на пяти Супербоулах. Она также четырежды получала спортивную премию "Эмми" в категории лучшей спортивной репортерши.

Почему Тафойя решила уйти из спорта

После работы на телевидении Тафойя сосредоточилась на политических и общественных темах. Она запустила свой подкаст и издание на платформе Substack, где выступала как консервативная комментаторша.

По словам ее бывшего руководителя на NBC Фреда Гауделли, журналистка стремилась иметь больше возможностей открыто выражать свои взгляды на политические и социальные вопросы. Работа на большом телеканале, где важно сохранять профессиональную нейтральность, ограничивала ее в этом.

В разговорах с медиа Тафойя также признавала, что думала о политической карьере еще до увольнения из NBC. В частности, она рассматривала возможность баллотироваться в течение многих лет.

Тафойя проиграла выборы в Сенат США

В январе 2026 года бывшая спортивная журналистка объявила о намерении баллотироваться в Сенат США от Миннесоты. Она представляла Республиканскую партию и соперничала за место, которое освобождалось после решения сенаторки Тины Смит не переизбираться.

В августе Тафойя победила на республиканских праймеризах и стала кандидатом от партии на всеобщих выборах. Ее главной соперницей была представительница Демократической партии, вицегубернатор Миннесоты Пегги Фланаган.

Впрочем, 3 ноября 2026 года Фланаган одержала победу и получила место в Сенате. Таким образом, попытка Тафойи перейти из спортивной журналистики в обширную политику завершилась поражением на выборах.

Также РБК-Украина рассказал о "синем цунами" и о том,как Трамп сокрушительно проиграл выборы в США.

Теги: Спортсмены Выборы в США
Главные матчи
УПЛ 7 ноября 13:00
Харьков - : - Карпаты
АПЛ 7 ноября 14:30
Лидс - : - Тоттенхэм
Европейский Кубок наций 7 ноября 19:15
Италия - : - Украина
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