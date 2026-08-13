Первый финал Украины: Онофрийчук сразится за медали ЧМ-2026 по художественной гимнастике

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук успешно преодолела квалификационный барьер на продолжающемся в немецком Франкфурте чемпионате мира-2026. 18-летняя спортсменка сумела пробиться в свой первый индивидуальный финал на текущем турнире.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Украинскую федерацию гимнастики.

Драматическая квалификация и промежуточные итоги

Выступление украинской гимнастки в упражнениях с булавами показалось максимально напряженным. Таисия Онофрийчук продемонстрировала высокое мастерство, получив от судей 28:25 балла. Этот результат позволил украинцы занять восьмое место в итоговом протоколе отбора, что стало последним проходным билетом в финальную стадию.

Еще одна украинская спортсменка Полина Карика в этой дисциплине продемонстрировала 22-й результат, набрав 26:60 балла.

К сожалению, в упражнениях с лентой обеим украинкам не удалось пробиться в восьмерку лучших. Карика завершила выступления на 20-й строчке (26.55 балла), а Онофрийчук оказалась на 24-й позиции с результатом 26.25 балла.

Несмотря на это, в промежуточной зачетной таблице квалификации к личному многоборью украинки сохраняют неплохие шансы на высокие места:

8-е место – Таисия Онофрийчук (сумма – 83.15 балла);

13-е место – Полина Карика (сумма – 80.85 балла).

Окончательный перечень всех участниц финала многоборья сформируется чуть позже, после того, как свои выступления в упражнениях с мячом и обручем завершат представительницы групп EH.

Олимпийские козыри и расписание турнира

Текущее планетарное первенство имеет колоссальное значение для спортсменок, ведь по итогам финала личного многоборья будут разыграны три неименные лицензии на предстоящие Олимпийские игры-2030. Заветные путевки получат три лучшие гимнастки по итогам финальных выступлений.

Решающие соревнования ЧМ-2026 разделены на два этапа. Судьба олимпийских лицензий в финале многоборья определится уже завтра, 14 августа. А вот финал в отдельном виде программы с булавами, где за медали сразится Таисия Онофрийчук, состоится в воскресенье, 16 августа. Старт соревнований запланирован на 16:10 по киевскому времени.