rbc.ua
UA | RU
Четвер, 13 серпня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Інше Перший фінал України: Онофрійчук побореться за медалі ЧС-2026 з художньої гімнастики
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Інше 13 серпня 2026 · 19:54

Перший фінал України: Онофрійчук побореться за медалі ЧС-2026 з художньої гімнастики

18-річна лідерка збірної України зуміла потрапити до фінальної вісімки у Франкфурті у змаганнях з булавами
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Перший фінал України: Онофрійчук побореться за медалі ЧС-2026 з художньої гімнастики
Українська гімнастка зберігає шанс також на фінал у багатоборстві (Фото: taisia_onofriichuk, Instagram)

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук успішно подолала кваліфікаційний бар'єр на чемпіонаті світу-2026, що триває у німецькому Франкфурті. 18-річна спортсменка зуміла пробитися до свого першого індивідуального фіналу на поточному турнірі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Українську федерацію гімнастики.

Драматична кваліфікація та проміжні підсумки

Виступ української гімнастки у вправах з булавами видався максимально напруженим. Таїсія Онофрійчук продемонструвала високу майстерність, отримавши від суддів 28.25 бала. Цей результат дозволив українці посісти восьме місце у підсумковому протоколі відбору, що стало останнім прохідним квитком до фінальної стадії.

Ще одна українська спортсменка Поліна Каріка у цій дисципліні продемонструвала 22-й результат, набравши 26.60 бала.

На жаль, у вправах зі стрічкою обом українкам не вдалося пробитися до вісімки найкращих. Каріка завершила виступи на 20-й сходинці (26.55 бала), а Онофрійчук опинилася на 24-й позиції із результатом 26.25 бала.

Попри це, у проміжній заліковій таблиці кваліфікації до особистого багатоборства українки зберігають непогані шанси на високі місця:

  • 8-ме місце - Таїсія Онофрійчук (сума - 83.15 бала);
  • 13-те місце - Поліна Каріка (сума - 80.85 бала).

Остаточний перелік усіх учасниць фіналу багатоборства сформується трохи пізніше, після того як свої виступи у вправах з м'ячем та обручем завершать представниці груп E-H.

Олімпійські козирі та розклад турніру

Поточна планетарна першість має колосальне значення для спортсменок, адже за підсумками фіналу особистого багатоборства буде розіграно три неіменні ліцензії на майбутні Олімпійські ігри-2030. Заповітні путівки отримають три найкращі гімнастки за підсумками фінальних виступів.

Вирішальні змагання ЧС-2026 розділені на два етапи. Доля олімпійських ліцензій у фіналі багатоборства визначиться вже завтра, 14 серпня. А ось фінал в окремому виді програми з булавами, де за медалі боротиметься Таїсія Онофрійчук, відбудеться в неділю, 16 серпня. Старт змагань заплановано на 16:10 за київським часом.

Раніше ми повідомляли, що українські стрибунки в висоту Магучіх та Геращенко тріумфально вийшли у фінал чемпіонату Європи-2026.

Теги: Спортсмени
Головні матчі
Ліга конференцій ● LIVE · 38
Карабах 1:0 Динамо
Суперкубок УЄФА Матч завершився
ПСЖ 2:1 Астон Вілла
УПЛ. 2-й тур Матч завершився
Карпати 3:0 ЛНЗ
Головні новини
"Карабах" – "Динамо": де дивитися онлайн вирішальний матч Ліги конференцій "Карабах" – "Динамо": де дивитися онлайн вирішальний матч Ліги конференцій Жодної помилки: Магучіх та Геращенко тріумфально вийшли у фінал чемпіонату Європи-2026 Жодної помилки: Магучіх та Геращенко тріумфально вийшли у фінал чемпіонату Європи-2026 Три сети нервів у Торонто: Світоліна драматично програла Свьонтек за крок до фіналу WTA 1000 Три сети нервів у Торонто: Світоліна драматично програла Свьонтек за крок до фіналу WTA 1000
Точки зору
Олександр Чепілко
Ітаума, Дюбуа, Ф'юрі: хто забере спадщину Усика Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Скасувати ліміт на легіонерів? Чому для українського футболу немає простої відповіді Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Дмитро Базелевський
Леброн щось знає, якщо відмовився від грошей "Лейкерс" Дмитро Базелевський Баскетбольний тренер, оглядач
Максим Гайовий
Сушкін та Грищук будуть легітимними у національній збірній України Максим Гайовий Баскетбольний оглядач