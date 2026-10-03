Первая в сезоне: Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна

Гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Бахрейна. Для звездного нидерландского пилота этот поул стал первым в текущем сезоне Формулы-1.

Успех "Ред Булл", проблемы "Мерседес"

Пилоты "быков" продолжили демонстрировать скорость на втором этапе подряд. И если в Баку Аджар смог показать только четвертый результат, а Макс вообще был восьмым, то в этой квалификации именно гонщики "Ред Булл" были самыми быстрыми. Вклиниться между ними смог только гонщик "Феррари" Льюис Хэмилтон.

А вот текущий лидер чемпионата, пилот "Мерседеса" Кими Антонелли показал лишь четвёртый результат. Его партнер по "серебряным стрелам" Джордж Рассел приехал восьмым.

Интересные результаты квалификации

Стоит отметить попадание в топ-10 гонщика "Ауди" Габриэля Бортолето. Кроме него (и привычных пилотов "Мерседес", "Феррари", "Ред Булл" и "Макларен") в третий сегмент заехал Пьер Гасли на "Альпин".

Также Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл проехали во второй сегмент квалификации. Это впервые, когда гонщики "Астон Мартин" вдвоем преодолели третий сегмент.

Так будет выглядеть стартовая решетка на Гран-при Бахрейна

Необычная локация Гран-при Бахрейна

Следует отметить, что в этом году Гран-при Бахрейна проходит на трассе "Сепанг" в Малайзии. Это связано с тем, что проведение гонки в Сахире невозможно из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

Эта гонка знаменует собой возвращение легендарной трассы "Сепанг" – ведь последний раз Гран-при на этой трассе проходил еще в 2017-м году. Ввиду этого, для большинства современных гонщиков это будет первая гонка на этой трассе.