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Другое 03 октября 2026 · 13:06

Первая в сезоне: Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна

Главными соперниками Макса были партнер по команде Изак Аджар и Льюис Хэмилтон
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Первая в сезоне: Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна
Ферстаппен добрался до поула впервые за 16 этапов (Фото: formula1.com)
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Гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Бахрейна. Для звездного нидерландского пилота этот поул стал первым в текущем сезоне Формулы-1.

О ходе и результате квалификации сообщает Sport RBC.UA.

Успех "Ред Булл", проблемы "Мерседес"

Пилоты "быков" продолжили демонстрировать скорость на втором этапе подряд. И если в Баку Аджар смог показать только четвертый результат, а Макс вообще был восьмым, то в этой квалификации именно гонщики "Ред Булл" были самыми быстрыми. Вклиниться между ними смог только гонщик "Феррари" Льюис Хэмилтон.

А вот текущий лидер чемпионата, пилот "Мерседеса" Кими Антонелли показал лишь четвёртый результат. Его партнер по "серебряным стрелам" Джордж Рассел приехал восьмым.

Интересные результаты квалификации

Стоит отметить попадание в топ-10 гонщика "Ауди" Габриэля Бортолето. Кроме него (и привычных пилотов "Мерседес", "Феррари", "Ред Булл" и "Макларен") в третий сегмент заехал Пьер Гасли на "Альпин".

Также Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл проехали во второй сегмент квалификации. Это впервые, когда гонщики "Астон Мартин" вдвоем преодолели третий сегмент.

Первая в сезоне: Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна
Так будет выглядеть стартовая решетка на Гран-при Бахрейна

Необычная локация Гран-при Бахрейна

Следует отметить, что в этом году Гран-при Бахрейна проходит на трассе "Сепанг" в Малайзии. Это связано с тем, что проведение гонки в Сахире невозможно из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

Эта гонка знаменует собой возвращение легендарной трассы "Сепанг" – ведь последний раз Гран-при на этой трассе проходил еще в 2017-м году. Ввиду этого, для большинства современных гонщиков это будет первая гонка на этой трассе.

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Теги: Формула-1
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