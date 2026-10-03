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Інше 03 жовтня 2026 · 13:06

Перша в сезоні: Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Бахрейну

Головними суперниками Макса були партнер по команді Ізак Аджар та Льюїс Хемілтон
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Перша в сезоні: Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Бахрейну
Ферстаппен дістався поулу вперше за 16 етапів (Фото: formula1.com)
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Гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен став переможцем кваліфікації Гран-прі Бахрейну. Для зіркового нідерландського пілота цей поул став лише першим в поточному сезоні Формули-1.

Про перебіг та результат кваліфікації повідомляє Sport RBC.UA.

Успіх "Ред Булл", проблеми "Мерседес"

Пілоти "биків" продовжили демонструвати швидкість на другому етапі поспіль. І якщо в Баку Аджар зміг показати лише четвертий результат, а Макс взагалі був восьмим, то в цій кваліфікації саме гонщики "Ред Булл" були найшвидшими. Вклинитися між ними зміг лише гонщик "Феррарі" Льюїс Хемілтон.

А от поточний лідер чемпіонату, пілот "Мерседеса" Кімі Антонеллі показав лише четвертий результат. Його партнер по "срібних стрілах" Джордж Рассел приїхав восьмим.

Цікаві результати кваліфікації

Варто відзначити потрапляння в топ-10 гонщика "Ауді" Габріеля Бортолето. Крім нього (та звичних пілотів "Мерседес", "Феррарі", "Ред Булл" та "Макларен") до третього сегменту заїхав П'єр Гаслі на "Альпін".

Також Фернандо Алонсо та Ленс Стролл проїхали в другий сегмент кваліфікації. Це вперше, коли гонщики "Астон Мартін" вдвох подолали третій сегмент.

Перша в сезоні: Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Бахрейну
Так виглядатиме стартова решітка на Гран-прі Бахрейну

Незвична локація Гран-прі Бахрейну

Варто зазначити, що цього року Гран-прі Бахрейну проходить на трасі "Сепанг" в Малайзії. Це пов'язано із тим, що проведення гонки в Сахірі неможливе через бойові дії на Близькому Сході.

Ця гонка знаменує собою повернення легендарної траси "Сепанг" - адже востаннє Гран-прі на цій трасі проходив ще в 2017-му році. Зважаючи на це, для більшості сучасних гонщиків це буде перша гонка на цій трасі.

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Теги: Формула-1
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