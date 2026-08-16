Онофрийчук после исторического "золота" чуть не выиграла еще один финал ЧМ-2026

Мизерное отставание от "золота"

На чемпионате мира-2026 Онофрийчук отобралась сразу в три финала. В личном многоборье украинка остановилась в шаге от награды, заняв четвертое место.

Впрочем, в следующем финале 18-летняя гимнастка завоевала дебютное "золото" чемпионата мира. В упражнении с обручем Онофрийчук набрала 30,700 баллов и принесла Украине первую победу на мировых первенствах в личных дисциплинах за 13 лет.

Завершающим для украинки стал финал в упражнении с булавами. За свое выступление Онофрийчук получила 30,050 балла и заняла второе место.

От "золота" украинскую звезду отделила всего 0,100 балла. Победительницей стала представительница Болгарии Стилиана Николова, получившая оценку 30,150.

Медальный дубль Онофрийчук

Для Онофрийчук это первая медаль чемпионата мира в упражнениях с булавами. В 2025 году она также выступала в финале этой дисциплины, но остановилась на четвертой позиции.

Чемпионат мира-2026 по художественной гимнастике. Упражнение с булавами:

Стилиана Николова (Болгария) – 30,150 балла Таисия Онофрийчук (Украина) – 30,050 Мария Борисова – 30,050

Таким образом, Онофрийчук оформила медальный "дубль" на ЧМ-2026. Украинская гимнастка завершила мировое первенство с "золотом" в упражнении с обручем и "серебром" в упражнении с булавами.