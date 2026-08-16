Онофрийчук после исторического "золота" чуть не выиграла еще один финал ЧМ-2026
Лидер сборной Украины по художественной гимнастике Таисия Онофрийчук завершила выступление в личных финалах чемпионата мира-2026 с еще одной наградой. После исторической победы в упражнении с обручем украинка снова поднялась на пьедестал.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Мизерное отставание от "золота"
На чемпионате мира-2026 Онофрийчук отобралась сразу в три финала. В личном многоборье украинка остановилась в шаге от награды, заняв четвертое место.
Впрочем, в следующем финале 18-летняя гимнастка завоевала дебютное "золото" чемпионата мира. В упражнении с обручем Онофрийчук набрала 30,700 баллов и принесла Украине первую победу на мировых первенствах в личных дисциплинах за 13 лет.
Завершающим для украинки стал финал в упражнении с булавами. За свое выступление Онофрийчук получила 30,050 балла и заняла второе место.
От "золота" украинскую звезду отделила всего 0,100 балла. Победительницей стала представительница Болгарии Стилиана Николова, получившая оценку 30,150.
Медальный дубль Онофрийчук
Для Онофрийчук это первая медаль чемпионата мира в упражнениях с булавами. В 2025 году она также выступала в финале этой дисциплины, но остановилась на четвертой позиции.
Чемпионат мира-2026 по художественной гимнастике. Упражнение с булавами:
- Стилиана Николова (Болгария) – 30,150 балла
- Таисия Онофрийчук (Украина) – 30,050
- Мария Борисова – 30,050
Таким образом, Онофрийчук оформила медальный "дубль" на ЧМ-2026. Украинская гимнастка завершила мировое первенство с "золотом" в упражнении с обручем и "серебром" в упражнении с булавами.
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