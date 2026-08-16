Онофрійчук після історичного "золота" ледь не виграла ще один фінал ЧС-2026

Мізерне відставання від "золота"

На чемпіонаті світу-2026 Онофрійчук відібралася одразу до трьох фіналів. В особистому багатоборстві українка зупинилася за крок від нагороди, посівши четверте місце.

Втім, у наступному фіналі 18-річна гімнастка здобула дебютне "золото" чемпіонату світу. У вправі з обручем Онофрійчук набрала 30,700 бала та принесла Україні першу перемогу на світових першостях в особистих дисциплінах за 13 років.

Завершальним для українки став фінал у вправі з булавами. За свій виступ Онофрійчук отримала 30,050 бала та посіла друге місце.

Від "золота" українську зірку відділила лише 0,100 бала. Переможницею стала представниця Болгарії Стіліяна Ніколова, яка отримала оцінку 30,150.

Медальний дубль Онофрійчук

Для Онофрійчук це перша медаль чемпіонату світу у вправі з булавами. У 2025 році вона також виступала у фіналі цієї дисципліни, але тоді зупинилася на четвертій позиції.

Чемпіонат світу-2026 з художньої гімнастики. Вправа з булавами:

Стіліяна Ніколова (Болгарія) – 30,150 бала Таїсія Онофрійчук (Україна) – 30,050 Марія Борісова – 30,050

Таким чином, Онофрійчук оформила медальний "дубль" на ЧС-2026. Українська гімнастка завершила світову першість із "золотом" у вправі з обручем і "сріблом" у вправі з булавами.