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Другое 21 июля 2026 · 11:51

"Не принял вызов": Беленюк рассказал о бое с Тищенко

Депутатское сражение по правилам ММА не состоится
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
"Не принял вызов": Беленюк рассказал о бое с Тищенко
Жан Беленюк (фото: arena.championship)

Борец греко-римского стиля Жан Беленюк дебютировал в ММА и бросил вызов нардепу Николаю Тищенко. Однако депутатский поединок не состоится.

Об этом борец рассказал в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.

Как Беленюк бросил вызов Тищенко

После победы над представителем Израиля Хаимом Гозали Беленюк рассказал, что хотел бы встретиться с Николаем Тищенко. Но борец рассказал, что этот вызов был отклонен.

"Насколько мне известно, он не принял этот вызов, поэтому сейчас вопрос нашего поединка не актуален", – заявил Беленюк.

Впрочем, спортсмен еще не определился с тем, будет ли строить карьеру в ММА.

"Для меня ММА – это новый спортивный вызов и возможность выйти из зоны комфорта. Я поставил перед собой задачу получить опыт в технике боевых искусств и испытать себя в этом контексте", – объяснил Олимпийский чемпион.

Карьера Жан Беленюка

35-летний боец является одним из самых титуловных спортсменов в Олимпийском движении. В 2016 году он стал серебряным призером Олимпиады-2016, выиграл золотую медаль на Олимпиаде-2020, а в 2024 на Играх в Париже он стал бронзовым призером.

Также он дважды выигрывал чемпионат мира (2015 и 2019) и трижды – чемпионат Европы (2014, 2016, 2019).

С 2019 Беленюк является народным депутатом Украины.

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Теги: Жан Беленюк ММА Николай Тищенко
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