Худший результат сезона: лидер сборной Украины не смог выйти в финал Евро в метании копья

Лидер сборной Украины в метании копья Артур Фельфнер не смог пробиться в финальную стадию чемпионата Европы-2026 по легкой атлетике. Украинский спортсмен продемонстрировал нетипично низкий для себя результат, оставивший его вне топ-12 своей подгруппы.

Неудачные попытки и утраченные сантиметры

Артур Фельфнер, на предыдущем европейском первенстве замкнувший топ-8 сильнейших, на этот раз выступал в первой квалификационной группе. Для гарантированного выхода в финал необходимо было выполнить норматив в 82 метра или войти в двенадцать лучших по итогам двух групп.

Однако соревнования сложились для украинца драматично. Первую попытку Фельфнера вообще не засчитали, во второй он метнул на 75.91 метра, а в третий смог несколько улучшить показатель – 76.37 метра.

Но этого результата не хватило даже для попадания в топ-12 собственной подгруппы (украинец занял только 13 место). Чтобы догнать чеха Яна Вышку, закрывшего проходную позицию, Артуру не хватило 46 сантиметров.

Показатель 76.37 м стал самым маленьким результатом украинца в текущем сезоне. К этому моменту легкоатлет демонстрировал поразительную стабильность, неизменно преодолевая отметку в 80 метров в четырех стартах подряд, а на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе вообще установил третий лучший результат в карьере – 83.62 м.

Выигравший первую группу действующий вицечемпион Европы немец Юлиан Вебер с мощным броском на 84.02 метра.

"Пока не везет"

Сам Артур Фельфнер после завершения выступлений откровенно признался, что пока не может найти логические объяснения такого спада результатов именно на крупных международных форумах. Действующий чемпион Украины отметил, что подготовка и внутреннее состояние перед стартом не давали оснований думать о провале.

"Если честно, конечно, настраивался на первую попытку. Но до последней верил, что могу метнуть за 79 метров так точно. Я не знаю. Почему-то я уверен, что сейчас приеду на следующий старт и там все будет хорошо. Не знаю, почему на таких чемпионатах именно так", - отметил Фельфнер.

Спортсмен также отверг теорию о том, что он слишком рано вышел на пик формы внутри июня. В то же время Фельфнер подверг сомнению свое дальнейшее участие в ближайшем этапе Бриллиантовой лиги, который запланирован на 21 августа, поскольку именно выступление на Евро должно стать определяющим для формирования его последующего календаря.