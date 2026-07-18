Макгрегор шокировал выбором соперника на свой последний бой в UFC

Роковая ошибка и оправдание Конора

После того как Макгрегор уступил Голловею техническому нокауту на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, у фанатов возник логический вопрос о будущем его карьеры. У бойца остался только один поединок по действующему контракту с промоушеном. Один из поклонников спросил Конора в соцсетях, планирует ли он выйти в октагон против Майкла Чендлера или Дастина Порье, на что ирландец дал категорический ответ.

"Это должен быть Голловей. Я поспешил в реванше, но это потому, что я долго был без боев. В следующем бою я все исправлю. Вот так я настроен", - подчеркнул Макгрегор.

Читайте также: Джейк Пол после брутального фиаско в боксе решил дебютировать в ММА

Напомним, что громкое возвращение Конора в октагон завершилось катастрофой: поединок длился чуть больше минуты и был остановлен из-за тяжелой травмы ноги у ирландца.

Макгрегор даже требовал отменить результат встречи и признать ее несостоявшейся.

История противостояния: счет 1:1

Потенциальный третий бой должен стать решающим в многолетнем соперничестве двух экс-чемпионов:

Первый поединок (август 2013): победа Макгрегора единогласным решением судей. Тогда Конор также серьезно травмировал крестообразные связи и выбыл почти на год.

победа Макгрегора единогласным решением судей. Тогда Конор также серьезно травмировал крестообразные связи и выбыл почти на год. Второй поединок (июль 2026): победа Голловея техническим нокаутом в первом раунде после того, как ирландец травмировал ногу.

Пока Макгрегор настроен на реванш и уверяет, что учел все ошибки из-за чрезмерной спешки, фанатам остается ждать решения руководства UFC и официальных сроков восстановления ирландца после очередной травмы.