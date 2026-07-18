Макгрегор шокував вибором суперника на свій останній бій у UFC

Фатальна помилка та виправдання Конора

Після того як Макгрегор поступився Голловею технічним нокаутом на турнірі UFC 329 у Лас-Вегасі, у фанатів виникло логічне питання щодо майбутнього його кар'єри. У бійця залишився лише один поєдинок за чинним контрактом з промоушеном. Один із шанувальників запитав Конора у соцмережах, чи планує він вийти в октагон проти Майкла Чендлера або Дастіна Порьє, на що ірландець дав категоричну відповідь.

"Це має бути Голловей. Я поспішив у реванші, але це через те, що я довго був без боїв. У наступному бою я все виправлю. Ось так я налаштований", - підкреслив Макгрегор.

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Нагадаємо, що гучне повернення Конора в октагон завершилося катастрофою: поєдинок тривав трохи більше хвилини і був зупинений через важку травму ноги в ірландця.

Макгрегор навіть вимагав скасувати результат зустрічі та визнати її такою, що не відбулася.

Історія протистояння: рахунок 1:1

Потенційний третій бій має стати вирішальним у багаторічному суперництві двох екс-чемпіонів:

Перший поєдинок (серпень 2013 року): перемога Макгрегора одноголосним рішенням суддів. Тоді Конор також серйозно травмував хрестоподібні зв'язки та вибув майже на рік.

перемога Макгрегора одноголосним рішенням суддів. Тоді Конор також серйозно травмував хрестоподібні зв'язки та вибув майже на рік. Другий поєдинок (липень 2026 року): перемога Голловея технічним нокаутом у першому раунді після того, як ірландець травмував ногу.

Поки Макгрегор налаштований на реванш і запевняє, що врахував усі помилки через надмірний поспіх, фанатам залишається чекати на рішення керівництва UFC та офіційні терміни відновлення ірландця після чергової травми.