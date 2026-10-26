Легенду украинских шахмат Василия Иванчука включили в Зал мировой славы

Украинский гроссмейстер Василий Иванчук получил одно из самых высоких признаний в своей профессиональной карьере. Выдающийся спортсмен официально вошел в World Chess Hall of Fame (Зал мировой шахматной славы).

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию шахмат Украины .

Признание легендарного украинца

Торжественная церемония чествования легенд мировых шахмат состоялась 24 октября в американском городе Сент-Луис, где с 2011 расположен музей и Зал славы мировых шахмат.

Вместе с украинцем в Зал славы вошли еще четверо известных представителей шахматной элиты: израильтянин Борис Гельфанд, шведский гроссмейстер Ульф Андерссон, грузинская шахматистка Нана Иоселиани и швейцарка Александра Костенюк.

Гарри Каспаров и Василий Иванчук на церемонии в Сент-Луисе (фото: worldchesshof.org)

Кто такой Василий Иванчук

Родился 18 марта 1969 года в Копычинцах Тернопольской области. Шахматами начал заниматься с четвертого класса в Тернополе, позже тренировался во Львове и окончил Львовский государственный институт физической культуры. В 15 лет выиграл юниорский чемпионат СССР, а в 19 лет получил звание гроссмейстера.

В его активе — золотые медали чемпионата мира по блицу (2007) и рапиду (2016), а также выход в финал чемпионата мира ФИДЕ 2002 года, где его соперником был другой украинец Руслан Пономарев. Кроме того, Иванчук становился чемпионом Европы (2004) и серебряным призером чемпионата Европы по блицу (2023).

Иванчук трижды побеждал на супертурнире в Линаресе (1989, 1991, 1995), где обыгрывал Гарри Каспарова, а также занимал первые места на престижных соревнованиях в Вейк-ан-Зее, Дортмунде и Гаване. В октябре 2007 года он занимал третье место в мировом рейтинге ФИДЕ.

Весомыми достижениями гроссмейстера стали и выступления за сборные: он четыре раза выигрывал шахматные олимпиады (в 1988 и 1990 годах в составе сборной СССР, а в 2004 и 2010 годах — в составе сборной Украины), а также завоевал золото командного чемпионата мира 2001 года.