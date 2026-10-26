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Інше 26 жовтня 2026 · 20:07

Легенду українських шахів Василя Іванчука включили до Зали світової слави

Урочиста церемонія відбулася у США
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Легенду українських шахів Василя Іванчука включили до Зали світової слави
Василь Іванчук (фото: Федерація шахів України)

Український гросмейстер Василь Іванчук здобув одне з найвищих визнань у своїй професійній кар'єрі. Видатний спортсмен офіційно увійшов до World Chess Hall of Fame (Зали світової шахової слави).

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Федерацію шахів України.

Визнання легендарного українця

Урочиста церемонія вшанування легенд світових шахів відбулася 24 жовтня в американському місті Сент-Луїс, де з 2011 року розташований музей та Зала слави світових шахів.

Разом із українцем до Зали слави увійшли ще четверо відомих представників шахової еліти: ізраїльтянин Борис Гельфанд, шведський гросмейстер Ульф Андерссон, грузинська шахістка Нана Іоселіані та швейцарка Александра Костенюк.

Легенду українських шахів Василя Іванчука включили до Зали світової слави

Гаррі Каспаров та Василь Іванчук на церемонії у Сент-Луїсі (фото: worldchesshof.org)

Хто такий Василь Іванчук

Народився 18 березня 1969 року в Копичинцях Тернопільської області. Шахами почав займатися з четвертого класу в Тернополі, згодом тренувався у Львові та закінчив Львівський державний інститут фізичної культури. У 15 років виграв юніорський чемпіонат СРСР, а у 19 років - здобув звання гросмейстера.

У його доробку – золоті нагороди чемпіонату світу з бліцу (2007) та рапіду (2016), а також фінал чемпіонату світу ФІДЕ 2002 року проти іншого українця Руслана Пономарьова. Окрім цього, Іванчук здобував титул чемпіона Європи (2004) та ставав віце-чемпіоном Європи з бліцу (2023).

Іванчук тричі тріумфував на супертурнірі в Лінаресі (1989, 1991, 1995), де обігрував Гаррі Каспарова, а також ставав першим на престижних змаганнях у Вейк-ан-Зеє, Дортмунді та Гавані. У жовтні 2007 року він посідав 3-тє місце у світовому рейтинг-листі ФІДЕ.

Вагомим здобутком гросмейстера є і його виступи за збірні: він чотири рази ставав переможцем Шахових олімпіад (у 1988 і 1990 роках у складі СРСР, а у 2004 та 2010 – за Україну), а також виборював "золото" командного чемпіонату світу 2001 року.

Раніше легендарний футболіст Йожеф Сабо розповів про тотальний контроль з боку спецслужб під час виступів за збірну СРСР.

Теги: Спортсмени
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