Киевстар ТВ покажет девять матчей Лиги чемпионов УЕФА по футзалу: полное расписание

С 28 по 31 октября состоятся девять матчей основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу. Зрителей ожидают поединки с участием киевского "ХИТа", украинского "Атлетик Футзал" и их европейских соперников.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу платформы Киевстар ТВ.
В течение четырех дней пройдут матчи двух групп основного раунда турнира. Киевский "ХИТ" сразится в группе 4 с португальской "Бенфикой", испанской "Мурсией" и нидерландским "Тайгерс Рурмонд".
"Атлетик Футзал" будет выступать в группе 8, где его соперниками станут чешский "Хрудим", австрийский "Атлетик Грац" и сербская "Лозница-Град".
В составе "ХИТа" за результат будут бороться Игорь Чернявский, Владислав Первеев, Евгений Жук и Келвин. "Атлетик Футзал" будет рассчитывать на Владислава Васильева, Давида Калашника, Андре Луиза и Богдана Мещерякова.
28 октября, среда
29 октября, четверг
31 октября, суббота
Прямая трансляция матчей будет доступна эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ в специальных плейлистах " Киевстар ТВ Футзал " и " Киевстар ТВ Футзал 2 " в хорошем качестве и с профессиональным комментированием.
Следить за анонсами и расписанием можно в разделе " Спорт " на платформе.
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