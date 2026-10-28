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Другое Пресс-релизы 28 октября 2026 · 16:46

Киевстар ТВ покажет девять матчей Лиги чемпионов УЕФА по футзалу: полное расписание

Украинские команды сыграют против Бенфики, Мурсии и других европейских топов в еврокубках
Анна Шиканова Анна Шиканова редактор ленты новостей
Киевстар ТВ покажет девять матчей Лиги чемпионов УЕФА по футзалу: полное расписание
Где и когда смотреть матчи Лиги чемпионов УЕФА по футзалу (скриншот)

С 28 по 31 октября состоятся девять матчей основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу. Зрителей ожидают поединки с участием киевского "ХИТа", украинского "Атлетик Футзал" и их европейских соперников.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу платформы Киевстар ТВ.

Что известно о турнире

В течение четырех дней пройдут матчи двух групп основного раунда турнира. Киевский "ХИТ" сразится в группе 4 с португальской "Бенфикой", испанской "Мурсией" и нидерландским "Тайгерс Рурмонд".

"Атлетик Футзал" будет выступать в группе 8, где его соперниками станут чешский "Хрудим", австрийский "Атлетик Грац" и сербская "Лозница-Град".

В составе "ХИТа" за результат будут бороться Игорь Чернявский, Владислав Первеев, Евгений Жук и Келвин. "Атлетик Футзал" будет рассчитывать на Владислава Васильева, Давида Калашника, Андре Луиза и Богдана Мещерякова.

Расписание трансляций

28 октября, среда

  • 18:00 – "Бенфика" (Португалия) – "ХИТ" (Киев)
  • 18:30 – "Атлетик Футзал" (Украина) – "Хрудим" (Чехия)
  • 21:30 – "Мурсия" (Испания) – "Тайгерс Рурмонд" (Нидерланды)

29 октября, четверг

  • 18:00 – "Мурсия" (Испания) – "Бенфика" (Португалия)
  • 18:30 – "Атлетик Грац" (Австрия) – "Атлетик Футзал" (Украина)
  • 21:30 – "Тайгерс Рурмонд" (Нидерланды) – "ХИТ" (Киев)

31 октября, суббота

  • 18:00 – "ХИТ" (Киев) – "Мурсия" (Испания)
  • 21:30 – "Тайгерс Рурмонд" (Нидерланды) – "Бенфика" (Португалия)
  • 21:30 – "Лозница-Град" (Сербия) – "Атлетик Футзал" (Украина)

Прямая трансляция матчей будет доступна эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ в специальных плейлистах " Киевстар ТВ Футзал " и " Киевстар ТВ Футзал 2 " в хорошем качестве и с профессиональным комментированием.

Следить за анонсами и расписанием можно в разделе " Спорт " на платформе.

Справка

Киевстар ТВ – совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирным программам и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа включает более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua

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Теги: УЕФА Футбол
Главные матчи
Кубок Украины 28 октября 13:00
ЛНЗ - : - Металлист
Серия А 28 октября 19:30
Милан - : - Болонья
Серия А 28 октября 19:30
Венеция - : - Интер
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