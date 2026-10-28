Киевстар ТВ покажет девять матчей Лиги чемпионов УЕФА по футзалу: полное расписание

С 28 по 31 октября состоятся девять матчей основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу. Зрителей ожидают поединки с участием киевского "ХИТа", украинского "Атлетик Футзал" и их европейских соперников.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу платформы Киевстар ТВ.

Что известно о турнире

В течение четырех дней пройдут матчи двух групп основного раунда турнира. Киевский "ХИТ" сразится в группе 4 с португальской "Бенфикой", испанской "Мурсией" и нидерландским "Тайгерс Рурмонд".

"Атлетик Футзал" будет выступать в группе 8, где его соперниками станут чешский "Хрудим", австрийский "Атлетик Грац" и сербская "Лозница-Град".

В составе "ХИТа" за результат будут бороться Игорь Чернявский, Владислав Первеев, Евгений Жук и Келвин. "Атлетик Футзал" будет рассчитывать на Владислава Васильева, Давида Калашника, Андре Луиза и Богдана Мещерякова.

Расписание трансляций

28 октября, среда

18:00 – "Бенфика" (Португалия) – "ХИТ" (Киев)

18:30 – "Атлетик Футзал" (Украина) – "Хрудим" (Чехия)

21:30 – "Мурсия" (Испания) – "Тайгерс Рурмонд" (Нидерланды)

29 октября, четверг

18:00 – "Мурсия" (Испания) – "Бенфика" (Португалия)

18:30 – "Атлетик Грац" (Австрия) – "Атлетик Футзал" (Украина)

21:30 – "Тайгерс Рурмонд" (Нидерланды) – "ХИТ" (Киев)

31 октября, суббота

18:00 – "ХИТ" (Киев) – "Мурсия" (Испания)

21:30 – "Тайгерс Рурмонд" (Нидерланды) – "Бенфика" (Португалия)

21:30 – "Лозница-Град" (Сербия) – "Атлетик Футзал" (Украина)

Прямая трансляция матчей будет доступна эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ в специальных плейлистах " Киевстар ТВ Футзал " и " Киевстар ТВ Футзал 2 " в хорошем качестве и с профессиональным комментированием.

Следить за анонсами и расписанием можно в разделе " Спорт " на платформе.