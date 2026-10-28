Київстар ТБ покаже дев’ять матчів Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу: повний розклад

З 28 до 31 жовтня відбудуться дев’ять матчів основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу. На глядачів чекають поєдинки за участю київського "ХІТа", українського "Атлетік Футзал" та їхніх європейських суперників.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на пресслужбу платформи Київстар ТБ.
Упродовж чотирьох днів пройдуть матчі двох груп основного раунду турніру. Київський "ХІТ" змагатиметься в групі 4 із португальською "Бенфікою", іспанською "Мурсією" та нідерландським "Тайгерс Рурмонд".
"Атлетік Футзал" виступатиме в групі 8, де його суперниками стануть чеський "Хрудім", австрійський "Атлетик Ґрац" і сербська "Лозниця-Град".
У складі "ХІТа" за результат боротимуться Ігор Чернявський, Владислав Первєєв, Євгеній Жук і Келвін. "Атлетік Футзал" розраховуватиме на Владислава Васильєва, Давида Калашника, Андре Луїза та Богдана Мещерякова.
28 жовтня, середа
29 жовтня, четвер
31 жовтня, субота
Пряма трансляція матчів буде доступна ексклюзивно на платформі Київстар ТБ у спеціальних плейлистах "Київстар ТБ Футзал" та "Київстар ТБ Футзал 2" у високій якості та з професійним коментуванням.
Стежити за анонсами та розкладом можна у тематичному розділі "Спорт" на платформі.
Довідка
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