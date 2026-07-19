"Франция удивила бесхребетностью, Англия – трусостью": экспертное мнение

На главном футбольном событии этим летом пришло время кульминации: позади полуфиналы и матч за третье место, результаты которых удивили многих прогнозистов.

Комментатор Кирилл Круторогов в авторской колонке на РБК-Украина продолжает делиться мнениями по приближающемуся к завершению Чемпионату мира 2026 года.

Невероятные афиши полуфиналов и разные итоги

Стадия полуфиналов подарила пары, афиши которых вряд ли можно было бы представить лучше. Все же до этого раунда добрались четыре команды, занимавшие в рейтинге ФИФА четыре первые позиции. Некоторые даже использовали это в попытке обвинить саму организацию в очередном сговоре и подтасовке, что, конечно, было полной нелепостью.

Определить фаворитов между Францией и Испанией, а также между Англией и Аргентиной было очень сложно. Ожидалась максимальная непредсказуемость, которая по факту событий на поле имела место только в одном матче.

Франция, демонстрировавшая, вероятно, одну из стабильно самых мощных игр на протяжении всего турнира, независимо от соперника, в день своего крупнейшего национального праздника – День взятия Бастилии – оказалась неготовой к тому, что им предложили испанцы. Речь прежде всего о перекрытом кислороде Майкле Олисе. Без него оказались оторванными от общего командного механизма Мбаппе и Дембеле, которым также уделялось немалое качественное внимание защитникам «фурии рохи».

Майкл Олисе (фото: Федерация футбола Франции)

Приблизило французов к капитуляции и то, как Ямаль непринужденно заработал пенальти – дернувшись мимо Диня в штрафной, где был прямолинейно сбит. И речь не только о том, что команда Дешема оказалась в роли вынужденных играть, а то, что они не выдержали психологически этого момента в дополнение к классной игре испанцев на нейтрализацию Олисе и Ко.

Уже через первые минуты после реализованного пенальти Оярсабалем начало читаться, что шансов у Франции нет. Второй гол, после какого времени оставалось действительно немало – более 35 минут – окончательно закрыл вопрос.

И эта беззубость и психологическая беспозвоночность сборной Франции действительно разочаровала, ведь на всю их мощность больше не было и намека.

Тухель опозорился, Аргентина показала чемпионский футбол

Сборная Аргентины на турнире вызывает безумное внимание, но восторг от действий Месси и остальных плотно граничит с упреками о том, что их чуть ли не искусственно тянет за уши ФИФА. Мысль крайне противоречива, которая больше похожа на желание придраться.

Но если в полуфинал действующие чемпионы мира показали что-то непонятное в целом и мощное в конце против Кабо-Верде, Египта и Швейцарии, то в матче с Англией это было проявление действительно чемпионского футбола.

Хотя произошло это и в результате крайне робкого футбола от англичан при авторстве их немецкого тренера Томаса Тухеля. Решить играть настолько откровенно на удержание преимущества в один мяч, снять с игры атакующих игроков в пользу защитных – нужно еще умудриться.

Особенно если учесть то, что британцы не были андердогами пары, они имеют в своем составе много классных исполнителей, и чтобы перейти на такой примитивизм – это, конечно, позор Тухелю.

Алексис МакАлистер против сборной Англии (фото: Аргентинская футбольная ассоциация)

Даже Дональд Трамп подверг критике немца за чрезмерную защитную идею в контексте использования Гарри Кейна. Не думал, что когда-нибудь это скажу, но на этот раз Дональд прав! Откровенно удивительно, что Футбольная ассоциация Англии не идет на радикальные шаги по Томасу, ведь этот матч, еще и так громко, проиграл именно он.

Матч без мотивации подарил феерию

Самый результативный поединок турнира с десятью голами произошел сегодня ночью. Накануне было очевидно, что сборные Франции и Англии, стремившиеся бороться за золото, не имеют мотивации играть за третье место, для них бронза – не поощрение, а бремя. Об этом прямо говорил и Томас Тухель.

В СМИ начали появляться упреки в ФИФА, что на будущее лучше такой матч вообще снять с программы, чтобы не издеваться над командами, проигравшими полуфинал.

Однако игра получилась такой, что никто матч за бронзу убирать не будет – англичане завершили первый тайм со счетом 4:0. В перерыве Дешам выпустил четырех оставшихся в запасе четырех игроков, к середине тайма французы отыграли три гола, но дальше Англия держала соперника на расстоянии вытянутой руки и победила со счетом 6:4.

Обзор матча Франция – Англия (источник: MEGOGO )

Дешам покидает сборную Франции после 14 лет у руля с откровенной неудачей. Дальше этой команды будет ждать эра Зинедина Зидана. А вот англичане точно продолжат работать с Томасом Тухелем. Причем, держа в голове мысль, а почему было не играть хотя бы подобным раскрепощенным образом против Аргентины в полуфинале?!

Финал будет кардинально противоположным

Учитывая красоту полуфиналов и результативность матча за 3 место, готов предположить, что сегодняшний финал между Испанией и Аргентиной получится куда более скромным – тактическим, силовым, хитрым и осторожным. Несмотря на то, что в двух последних финалах Мундиалей были забиты по шесть голов, кажется, эта встреча чемпионов Европы и Южной Америки будет прагматичной. На кону слишком много, цена ошибки слишком велика.

Ждем, что аргентинцы будут неистово избивать испанцев буквально, а те постараются переиграть их с мячом. После 1962 года, когда Бразилия во второй раз выиграла Мундиаль, такого больше не случалось никогда. Сегодня Аргентина либо вернется к этой тенденции и защитит свой титул, либо новыми чемпионами мира станут испанцы. 39-летний гениальный Месси против 19-летнего таланта Ямаля – дополнительная краска этой суперафише.