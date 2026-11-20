Львовский волейбольный клуб "Барком", в текущем сезоне выступающий под названием "Ястшембе Барком", продолжает неудачную серию в элитном дивизионе чемпионата Польши.

"ЗАКСА" одержала победу в четырех сетах

В очередном туре польского первенства львовяне встречались с титулованным клубом "ЗАКСА". Первые две партии остались за польской командой с одинаковым счетом 25:21 – хозяева каждый раз совершали решающий рывок в середине сета и уверенно удерживали преимущество.

Интрига разгорелась в третьей партии: львовяне растеряли трехочковый гандикап (18:15), но проявили характер в напряженной концовке "больше-меньше" и вырвали сет – 28:26. Впрочем, переломить ход игры не удалось. После равного начала четвертой партии (12:12) "ЗАКСА" вновь ушла в отрыв и закрыла матч – 25:19.

Самым результативным в составе украинской команды стал диагональный Василий Тупчий (17 очков). Доигровщик Бартош Фиршт добавил 15 баллов, а центральный блокирующий Андрей Рогожин набрал три очка.

Волейбол. Чемпионат Польши. 7-й тур

"ЗАКСА" – "Ястшембе Барком" – 3:1 (25:21, 25:21, 26:28, 25:19)

Турнирное положение львовян

Это поражение стало для "Ястшембе Барком" уже пятым подряд в розыгрыше сезона-2026/27. После семи сыгранных матчей в активе клуба остаются лишь две победы и шесть набранных очков, что позволяет занимать десятую строчку в турнирной таблице.

Исправить ситуацию будет непросто, ведь уже в следующем туре львовян ждет испытание одним из лидеров первенства – клубом "Заверце", который идет вторым. Поединок запланирован на вторник, 24 ноября.