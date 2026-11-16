Аонишики прервал серию неудач и одержал пятую победу на Kyushu Basho-2026

Украинский сумоист Даниил Аонишики Явгусишин одержал пятую победу на заключительном в сезоне императорском турнире Kyushu Basho-2026. В девятый соревновательный день он одолел японца Акиру Такаясу.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Sumo.Or.

Аонишики прервал серию поражений

В девятый день соревнований в Фукуоке Аонишики встречался с опытным японцем Акирой Такаясу, выступающим в ранге маегаширы №3.

Даниил провел уверенную схватку: навязал сопернику борьбу за захват пояса, заблокировал его руку и вытолкнул за пределы дохе. Украинец победил приёмом кимедаши.

Для Евгусишина это пятая победа на турнире. После девяти соревновательных дней его баланс составляет 5-4. Таким образом, Аонишики прервал серию из двух поражений подряд и сохранил возможность завершить турнир с положительным результатом.

В следующей схватке украинца ждет серьезное испытание - противостояние с одежкой Киришима. История личных встреч пока на стороне Даниила: он побеждал монгольского сумоиста семь раз в восьми поединках.

Шиши проиграл девятую схватку подряд

Неудачно продолжает выступать на Kyushu Basho другой украинец - Сергей Соколовский, соперничающий под именем Шиши Масару.

В девятый день он встретился с опытным монгольским борцом Ичиро Тамавши. Соперник, именно 16 ноября отмечавший 42-летие, победил украинца приемом ошитаоши.

Для Шиши это уже девятое поражение подряд на турнире. Он остается без побед и уже гарантировал себе отрицательный баланс – маке-коши. Следующим соперником Соколовского станет японец Тошинофуджи.

Оносато и Киришима среди лидеров, Хосеру снова проиграл

Среди других результатов девятого дня стоит отметить победу йокодзуна Дайки Оносато над Такеруфуджи. Для японца это восьмая победа на турнире.

Одзеки Киришима также добился очередного успеха, победив Дайейшо. А другой йокодзуна, монгол Хосеру, уступил японцу Атамифуджи.

После девяти дней соревнований сразу четверо сумоистов имеют восемь побед и возглавляют турнирную таблицу: Оносато, Киришима, Атамифуджи и Вакамотогарю.

Kyushu Basho-2026 продлится до 22 ноября. Каждый участник должен провести в общей сложности 15 стычек.