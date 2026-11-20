В японской Фукуоке завершился 13-й соревновательный день престижного гранд-турнира по профессиональному сумо Kyushu Basho 2026. Украинский озеки Даниил Аонишики Явгусишин потерпел неудачу в поединке против титулованного оппонента, что существенно усложнило его турнирное положение.

Украинец уступил Хосерю: чем это грозит

Соперником 22-летнего украинца стал монгольский екодзуна Хосерю, который после неудачного старта соревнований набрал крейсерский ход.

В этой схватке опытный борец сумел обойти Аонишики, зайти ему за спину и завершить поединок зрелищным приемом окуринагэ (бросок через спину с захватом пояса сзади). Для Хосерю эта победа стала четвертой подряд – она принесла ему показатель 8-5 и досрочный качи-коши (преобладание побед над поражениями).

В свою очередь, для Данила Явгусишина поражение стало седьмым на турнире при шести победах (6-7). Теперь украинцу жизненно необходимо выиграть обе заключительные схватки башо. Если он завершит соревнования с отрицательным балансом (маке-коши), то получит статус кадобан – официальное предупреждение. В таком случае невыполнение нормы в восемь побед на следующем январском турнире приведет к потере престижного ранга озэки.

Грозный следующий соперник

В главном противостоянии дня екодзуна Оносато встретился с маэгасирой Вакамотохару, который до этого единолично возглавлял таблицу (11-1). Оносато полностью контролировал ход поединка: отбил стартовый натиск оппонента, надежно захватил пояс и техникой ерикири уверенно вытеснил соперника за пределы дохе. Благодаря этой победе Оносато догнал Вакамотохару на вершине таблицы – теперь у обоих по 11 побед и 2 поражения.

Следующим соперником украинца Аонишики станет именно Вакамотохару. История личных встреч на стороне Явгусишина: он выиграл четыре из пяти предыдущих поединков против этого японца.

Обладателем Кубка Императора станет сумоист с наибольшим количеством побед по итогам 15 дней. Если лидеры финишируют с равными показателями, судьбу трофея решит дополнительный плей-офф.