У японській Фукуоці завершився 13-й змагальний день престижного гранд-турніру з професійного сумо Kyushu Basho 2026. Український озекі Данило Аонішікі Явгусишин зазнав прикрої невдачі у поєдинку проти титулованого опонента, що суттєво ускладнило його турнірне становище перед фінішем.

Українець поступився Хошорю: чим це загрожує

Суперником 22-річного українця став монгольський йокозуна Хошорю, який після невдалого старту змагань набрав крейсерський хід.

У цій сутичці досвідчений борець зумів обійти Аонішікі, зайти йому за спину та завершити поєдинок видовищним прийомом окурінаге (кидок через спину із захопленням поясу ззаду). Для Хошорю ця звитяга стала четвертою поспіль – вона принесла йому показник 8-5 та достроковий качі-коші (переважання перемог над поразками).

Натомість для Данила Явгусишина поразка стала сьомою на турнірі за шести виграшів (6-7). Тепер українцю життєво необхідно вигравати обидві заключні сутички башо. Якщо він завершить змагання з негативним балансом (маке-коші), то отримає статус кадобан – офіційне попередження. У такому разі невиконання норми у вісім перемог на наступному січневому турнірі призведе до втрати престижного рангу озекі.

Грізний наступний суперник

У головному протистоянні дня йокозуна Оносато зустрівся з маегашірою Вакамотохару, який до цього одноосібно очолював таблицю (11-1). Оносато повністю контролював хід поєдинку: відбив стартовий натиск опонента, надійно захопив пояс і технікою йорікірі впевнено витіснив суперника за межі дохйо. Завдяки цьому тріумфу Оносато наздогнав Вакамотохару на вершині таблиці – тепер в обох по 11 перемог та 2 поразки.

Наступним опонентом українця Аонішікі стане саме Вакамотохару. Історія особистих зустрічей на боці Явгусишина: він виграв чотири з п'яти попередніх поєдинків проти цього японця.

Володарем Кубка Імператора стане сумоїст із найбільшою кількістю перемог за підсумками 15 днів. Якщо лідери фінішують із рівними показниками, долю трофея вирішить додатковий плей-офф.