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Встреча чемпионов: Усик встретился с легендой сборной Испании на финале ЧМ-20206

09:39 20.07.2026 Пн
2 мин
Украинский боксер поддерживал "Фурию Роха" на стадионе в Нью-Джерси
aimg Малюгин Никита
Встреча чемпионов: Усик встретился с легендой сборной Испании на финале ЧМ-20206 Александр Усик болел за сборную Испании в финале (Фото: usykaa, Instagram)
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик был одним из звездных гостей финала чемпионата мира-2026. На трибунах украинский встретился с легендой мирового футбола.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу Александра Усика в Instagram.

Легендарный боксер встретился с не менее легендарным защитником "Фурии Рохи" в VIP-зоне стадиона в Нью-Джерси. Стоит отметить, что именно Серхио Рамоса Усик отмечал среди импонировавших ему звезд сборной Испании.

На видео Усик и Рамос тепло поздравили друг друга, обменялись крепкими рукопожатиями и несколькими дружескими фразами.

"Отлично видеть тебя. Мы поддерживаем одну команду. Давай, Испания!" – подписал видеоролик Александр Усик.

Украинский десант на главном матче

Боксер прибыл на стадион не один – компанию ему составила его любимая жена Екатерина. Кроме семьи Усика за финальным поединком наблюдали и другие звездные украинцы.

В частности, сфотографировался с Усиком президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. А на трибунах отметился игрок сборной Украины Александр Зинченко с супругой Владой Седан.

Встреча чемпионов: Усик встретился с легендой сборной Испании на финале ЧМ-20206Александр Усик, Андрей Шевченко и его сын Кристиан (Фото: usyk17, Telegram)

К слову, Зинченко также поддерживал сборную Испании в решающем матче чемпионата мира-2026.

Ранее мы рассказывали, как именно сборная Испании во второй раз в истории стала чемпионом мира. А также показали, как Дональд Трамп и президент ФИФА вручили сборной Испании кубок ЧМ-2026.

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