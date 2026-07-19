Они на другом уровне: Усик раскрыл, за кого будет болеть в финале ЧМ-2026

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился своими ожиданиями от финального поединка чемпионата мира-2026. Знаменитый украинский боксер раскрыл имя фаворита, поддерживаемого на трибунах стадиона вместе с семьей.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на интервью Александра Усика YouTube-канала FightHype .

В решающей игре за Кубок мира сойдутся сборные Испании и Аргентины. Александр Усик (25-0, 16 КО) заявил, что в этом противостоянии он будет болеть за "Фурию Роху", ведь первоначальный план болельщика пришлось скорректировать из-за турнирных расписаний.

"Я хочу, чтобы победила Испания. Я поддерживаю Испанию, потому что Португалия проиграла, так что теперь я за Испанию", - откровенно признался Александр Усик.

"Новая школа" или звезды прошлого

Украинский чемпион отметил, что всегда с большим интересом следил за испанским футболом. Среди кумиров прошлых лет он выделил легендарных защитников Серхио Рамоса и Карлеса Пуйоля, назвав их "невероятными игроками".

В то же время Усик в восторге и от нынешнего поколения "Фурии Рохи", демонстрирующего на мундиале феноменальное качество игры. Особое внимание боксера привлекли лидеры команды Эмерик Лапорт и Родри, а также юная звезда Ламин Ямаль.

По словам Усика, нынешняя сборная Испании "играет на совершенно ином уровне".