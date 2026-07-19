Вони на іншому рівні: Усик розкрив, за кого вболіватиме у фіналі ЧС-2026

Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик поділився своїми очікуваннями від фінального поєдинку чемпіонату світу-2026. Знаменитий український боксер розкрив ім'я фаворита, якого підтримуватиме на трибунах стадіону разом із родиною.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інтерв'ю Олександра Усика YouTube-каналу FightHype .

У вирішальній грі за Кубок світу зійдуться збірні Іспанії та Аргентини. Олександр Усик (25-0, 16 КО) заявив, що у цьому протистоянні він вболіватиме за "Фурію Роху, адже початковий план уболівальника довелося скоригувати через турнірні розклади.

"Я хочу, щоб перемогла Іспанія. Я підтримую Іспанію, тому що Португалія програла, тож тепер я за Іспанію", - відверто зізнався Олександр Усик.

"Нова школа" чи зірки минулого

Український чемпіон зазначив, що завжди з великим інтересом стежив за іспанським футболом. Серед кумирів минулих років він виділив легендарних захисників Серхіо Рамоса та Карлеса Пуйоля, назвавши їх "неймовірними гравцями".

Водночас Усик у захваті й від нинішнього покоління "Фурії Рохи", яке демонструє на мундіалі феноменальну якість гри. Особливу увагу боксера привернули лідери команди Емерік Лапорт та Родрі, а також юна зірка Ламін Ямаль.

За словами Усика, нинішня збірна Іспанії "грає на абсолютно іншому рівні".