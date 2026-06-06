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Остановили пятую команду мира только на сет: Украина проиграла Японии в дебютной Лиге наций

10:42 06.06.2026 Сб
2 мин
Шоу блоков и роскошный камбэк. Украинские волейболистки пожмакали фаворита, но забрать матч не смогли
aimg Екатерина Урсатий
Остановили пятую команду мира только на сет: Украина проиграла Японии в дебютной Лиге наций Сборная Украины по волейболу (фото: volleyball.ua)
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Женская сборная Украины по волейболу провела свой третий поединок в дебютном сезоне Лиги наций-2026. Подопечные Якуба Глушака в четырех сетах уступили мощной команде Японии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

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Невероятный рывок 7:0 и сданные позиции

Для команд это была вторая очная дуэль за последний год (на ЧМ-2025 украинки также уступили в пяти сетах).

На этот раз старт матча снова был равным, но при счете 18:18 в первой партии японки выдали серию из четырех брейков подряд и забрали сет - 25:20.

Настоящий фурор наши девушки устроили на старте второй партии, оформив бешеный рывок 7:0 благодаря железобетонной игре на блоках.

"Сине-желтые" полностью деклассировали соперниц в этом отрезке, разгромив их с невероятным преимуществом в 9 очков - 25:16.

К сожалению, удержать этот победный темп и эмоции подопечные Якуба Глушака не смогли. В третьем сете азиатская команда легко вернула контроль над игрой (25:16), а в четвертом - довела дело до логической победы (25:20).

Самой результативной в составе сборной Украины стала доигровщица Александра Миленко, которая положила в копилку команды 17 очков.

Еще 13 пунктов на свой счет записала центральная блокировщица Диана Мелюшкина.

Что дальше в турнирной таблице

По итогам игрового дня сборная Украины с 2 очками в активе занимает 14-е место в общей турнирной таблице среди 16 элитных сборных. Единоличным лидером сезона стала Польша, которая выиграла все три стартовых поединка.

Свой следующий матч "сине-желтые" проведут в воскресенье, 7 июня, в 18:00 по киевскому времени. Соперницами украинок станут волейболистки из Франции, которые накануне в громком триллере проиграли США (2:3).

Ранее мы сообщили полное расписание матчей и трансляций женской сборной Украины в дебютном сезоне Лиги наций.

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