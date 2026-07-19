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Угроза расследования для Хэмилтона и победа юниора – итоги гран-при Бельгии в Формуле-1

17:56 19.07.2026 Вс
2 мин
Пилот "Феррари" рискует потерять еще больше позиций после гонки
aimg Малюгин Никита
Угроза расследования для Хэмилтона и победа юниора – итоги гран-при Бельгии в Формуле-1 Эта победа стала уже шестой в карьере Антонелли (Фото: formula1)
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"Феррари", несмотря на не лучший уикенд, хорошо проявили себя непосредственно в гонке. Но победить итальянского юниора "серебряных стрел" они не смогли.

Об итогах гонки рассказывает Sport RBC.UA.

Драма на первых кругах

Ключевые события в этом этапе развернулись еще на первом круге – именно тогда Джордж Рассел сошел из-за столкновения с Льюисом Хэмилтоном. А пилот "Феррари" получил 5-секундный штраф и может потерять еще больше.

Все из-за инцидента во время пит-стопа, когда Льюис задел одного из механиков. Этот инцидент маршалы рассмотрят уже после гонки, так что британский пилот "Скудерии" может потерять еще одну позицию.

Кими Антонелли показал, что сход на прошлом этапе не повлиял на его хладнокровие. И даже потеряв первое место, итальянский гонщик "Мерседес" в конце концов вернулся на вершину, и уже никому ее не отдал.

Также стоит отметить еще двух пилотов - Шарль Леклер из "Феррари" показал отличную гонку и получил звание "Гонщик дня". А Ландо Норрис, несмотря на штраф из-за замены элементов силовой установки и +10 позиций на старте, смог финишировать в топ-10 (седьмое место).

Изменения в общих зачетах после этапа

Результаты в Спа привели к смене в тройке лидеров - Хэмилтон (159 баллов) обошел Джорджа Рассела, который через восток не набрал ни одного балла и остается со 154-мя очками. Антонелли только увеличил отрыв от конкурентов - теперь на его счету 204 зачетных балла.

В Кубке конструкторов "Мерседес" остается лидером (358 очков), однако "Феррари" смогли немного приблизиться благодаря двойному финишу своих пилотов в топ-5 (285 очков). На третьем месте остается "Макларен" со 195-ю зачетными баллами.

Угроза расследования для Хэмилтона и победа юниора – итоги гран-при Бельгии в Формуле-1

Следующий этап

Следующим в календаре Формулы-1 является Гран-при Венгрии. Гоночный уикенд на автодроме "Хунгароринг" состоится уже через неделю – с 24 по 26 июля.

Ранее мы рассказали, как украинская надежда Формулы-1 получил исторический титул в престижных автогонках.

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