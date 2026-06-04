Выше только чемпионы мира: Украина с историческим "серебром" завершила Евро по мини-футболу (видео)

Сборная Украины по мини-футболу впервые в своей истории завоевала серебряные медали чемпионата Европы. В решающем поединке континентального первенства-2026 "сине-желтые" в напряженной борьбе уступили команде Азербайджана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Евро-2026 по мини-футболу, финал

Украина - Азербайджан - 0:2

Голы: Рзаев, 7, Атаев, 50+5

Атаки без результата

Финальный поединок на "Типос Арена" в словацкой Братиславе держал в напряжении до последних секунд. Украинцы начали встречу без всякой разведки и могли забивать уже на 5-й минуте, однако после мощного удара Синицына мяч попал в перекладину.

Зато соперник продемонстрировал стопроцентную реализацию. На 7-й минуте, после розыгрыша углового Рзаев точно попал в дальний угол ворот нашего голкипера Магурского.

Впервые на турнире оказавшись в роли догоняющих, "сине-желтые" полностью перехватили инициативу. В течение матча прекрасные возможности восстановить паритет имели Тихненко, Синицын и Колесников. Почти весь второй тайм Украина штурмовала половину поля соперника и создала огромное количество голевых шансов, но мяч упорно не шел в ворота.

А в конце компенсированного времени, когда украинцы пошли ва-банк, соперники усилиями Атаева поразили пустые ворота, зафиксировав финальный счет - 0:2.

Лучшее выступление Украины

Несмотря на досадное поражение в финале, этот турнир стал самым успешным для нашей национальной команды. До сих пор самым высоким достижением "сине-желтых" на чемпионатах Европы (в которых команда участвовала 6 раз) был выход в четвертьфинал на домашнем Евро-2018 в Киеве.

Для сборной Азербайджана этот титул стал уже вторым в новейшей истории европейских первенств с 2022 года, что в очередной раз подтверждает высокий статус соперника. В свою очередь, украинская команда завоевала первые в истории серебряные награды и доказала, что способна на равных конкурировать с лучшими коллективами планеты.