Украина вылетела с чемпионата мира 3х3: как Австралия досрочно закрыла четвертьфинал

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 завершила свои выступления на чемпионате мира-2026. В четвертьфинальном поединке подопечные Виталия Черния уступили мощной команде Австралии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Исторический прорыв и дальние выстрелы соперниц

Для нашей команды этот четвертьфинал стал первым за последние девять лет на мировых первенствах.

В плей-офф украинки вышли в статусе триумфаторов своей группы, одержав три победы в четырех встречах. Зато Австралия пробивалась через сито стыковых матчей, где разгромила Китай (21:11).

Интересно, что единственная очная встреча этих сборных состоялась как раз в 2017 году, и тогда сильнее была Украина.

Старт поединка вселил оптимизм: Кристина Филевич точным броском открыла счет.

Однако австралийки мгновенно ответили "двухочковым". После этого команды обменялись дальними попаданиями - от Украины бомбардирские качества продемонстрировала Мириан Уро-Ниле.

Ключевым в матче стал отрезок, когда баскетболистки из Океании поймали кураж на периметре и реализовали три подряд дальних броска, перехватив инициативу - 6:4.

Досрочный финал и турнирные перспективы

Уже на экваторе противостояния преимущество Австралии стало угрожающим - 10:4.

К сожалению, вернуть интригу и сбить темп соперниц подопечным Виталия Черния не удалось.

Снайперы австралийской сборной продолжили расстреливать нашу корзину, из-за чего матч завершился досрочно (по правилу 21 очка) при разгромном счете не в нашу пользу.

Теперь в полуфинале мирового первенства сборная Австралии скрестит оружие с победительницей европейского противостояния между командами Нидерландов и Венгрии.

Украинки же возвращаются домой с престижным капиталом в виде топ-8 сильнейших сборных планеты.