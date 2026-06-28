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Тайна турнирной сетки ЧМ-2026: когда теперь возможна дуэль Роналду и Месси

13:34 28.06.2026 Вс
2 мин
Завершение группового раунда внесло радикальные изменения в ожидания болельщиков
aimg Андрей Костенко
Криштиану Роналду (фото: x.com/FIFAWorldCup)

Миллионы болельщиков по всему миру пытались просчитать вероятность очного противостояния Криштиану Роналду и Лионеля Месси на чемпионате мира-2026. Финиш групповой стадии Мундиаля расставил все точки над "i".

Почему сорвалась потенциальная битва

Согласно начальным раскладам сборные Португалии и Аргентины имели вполне реальную возможность сойтись между собой уже на стадии четвертьфинала. Однако для этого обеим командам нужно было выполнить синхронную задачу – выиграть свои групповые квартеты.

Аргентина со своим лидером Лионелем Месси уверенно справилась с миссией, без особых проблем заняв первое место в группе J.

Португалия же допустила роковую осечку. В решающем третьем туре группы K подопечные Роберто Мартинеса не смогли сломить сопротивление сборной Колумбии, расписав "сухую" ничью (0:0). Поэтому европейцы финишировали в своем квартете только вторыми, пропустив колумбийцев вперед.

Остался единственный сценарий

Такое турнирное расписание окончательно развело команды по разным полюсам плей-офф. Сборная Португалии отправилась в верхнюю часть сетки, тогда как Аргентина будет штурмовать вершину снизу. Это означает, что единственным вариантом для очной дуэли легенд теперь остается исключительно выход обеих сборных в финал ЧМ-2026.

Путь к этому решающему поединку для обоих капитанов начнется уже в ближайшие дни со стадии 1/16 финала.

Португалия в первом раунде на вылет скрестит оружие с сильной командой Хорватии. Поединок запланирован на пятницу, 3 июля, в 2:00 по киевскому времени.

Аргентина будет экзаменовать главную сенсацию группового этапа – сборную Кабо-Верде. Эта встреча состоится в субботу, 4 июля, в 1:00.

Напомним, что и Месси, и Роналду проводят исторический мундиаль. Аргентинец возглавляет гонку бомбардиров турнира с 6 голами и стал лучшим голеадором в истории ЧМ. Португалец, в свою очередь, стал первым игроком в истории , сумевшим отличиться забитыми мячами на шести разных чемпионатах мира.

Ранее мы представили полные итоги группового раунда ЧМ-2026.

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