Ответ хейтерам и Месси: Роналду оформил дубль на ЧМ-2026 и переписал историю футбола
Национальная команда Португалии одержала убедительную победу над Узбекистаном в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию на Megogo.
ЧМ-2026. Группа К. 2-й тур
Португалия – Узбекистан – 5:0
Голы: Роналду, 6, 39, Мендеш, 17, Нематов, 60 (автогол), Леау, 87
Исторический вечер Роналду
Главным героем встречи стал 41-летний капитан португальцев Криштиану Роналду, оформивший дубль еще в первом тайме, отличившись на 6-й и 39-й минутах. Этими голами легендарный форвард установил сразу два уникальных достижения:
Шесть Мундиалов подряд: Роналду стал первым футболистом в истории, забивавшим на шести разных чемпионатах мира (начиная с 2006 года), опередив Лионеля Месси.
Лучший в Португалии: Криштиану забил свой 10-й гол на чемпионатах мира и стал лучшим бомбардиром своей сборной на Мундиалях, обойдя выдающегося Эйсебио (9 мячей).
Роналду переписал рекорды (фото: x.com/FIFAWorldCup)
Кроме капитана в воротах Узбекистана расписались Нуну Мендеш (прямым ударом со штрафного) и Рафаэл Леау. Еще один мяч в собственные ворота срезал голкипер соперников Абдувахид Нематов.
Турнирное положение в группе K
Благодаря этой победе подопечные Роберто Мартинеса сумели реабилитироваться за сенсационную ничью из ДР Конго в первом туре (1:1) и захватили промежуточное лидерство в квартете.
Ранее стало известно, что сборная Германии потеряла основного защитника к концу ЧМ-2026.