Таємниця турнірної сітки ЧС-2026: коли тепер можлива дуель Роналду та Мессі

Чому зірвалася потенційна битва

Згідно з початковими розкладами, збірні Португалії та Аргентини мали цілком реальну можливість зійтися між собою вже на стадії чвертьфіналу. Проте для цього обом командам потрібно було виконати синхронне завдання – виграти свої групові квартети.

Аргентина зі своїм лідером Ліонелем Мессі впевнено впоралася із місією, без особливих проблем посівши першу сходинку в групі J.

Португалія натомість припустилася фатальної осічки. У вирішальному третьому турі групи K підопічні Роберто Мартінеса не змогли зламати опір збірної Колумбії, розписавши "суху" нічию (0:0). Через це європейці фінішували у своєму квартеті лише другими, пропустивши колумбійців уперед.

Залишився єдиний сценарій

Такий турнірний розклад остаточно розвів команди по різних полюсах плей-офф. Збірна Португалії відправилася у верхню частину сітки, тоді як Аргентина штурмуватиме вершину знизу. Це означає, що єдиним варіантом для очної дуелі легенд тепер залишається виключно вихід обох збірних до фіналу ЧС-2026.

Шлях до цього вирішального поєдинку для обох капітанів розпочнеться вже найближчими днями зі стадії 1/16 фіналу.

Португалія у першому раунді на виліт схрестить зброю з потужною командою Хорватії. Поєдинок заплановано на п'ятницю, 3 липня, о 2:00 за київським часом.

Аргентина екзаменуватиме головну сенсацію групового етапу – збірну Кабо-Верде. Ця зустріч відбудеться у суботу, 4 липня, о 1:00.

Нагадаємо, що і Мессі, і Роналду проводять історичний Мундіаль. Аргентинець наразі очолює гонку бомбардирів турніру з 6 голами та став найкращим голеадором у історії ЧС. Португалець, у свою чергу, став першим гравцем в історії, який зумів відзначитися забитими м'ячами на шести різних чемпіонатах світу.