Свитолина и Костюк в чемпионской гонке WTA: кто проходит в Итоговый турнир прямо сейчас

Две первые ракетки Украины, Элина Свитолина и Марта Костюк, сейчас находятся в первой восьмерке чемпионской гонки WTA. Позиции наших спортсменок останутся неизменными независимо от результата финального матча Ролан Гаррос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленные данные Женской теннисной ассоциации.

На каких местах украинки

Элина Свитолина (WTA 7), добравшись до четвертьфинала французского мэйджора, вышла на 4-ю строчку в чемпионской гонке. В то же время Марта Костюк (WTA 15) поднялась на 7-е место благодаря выходу в полуфинал.

Чемпионская гонка - это ежегодный рейтинг, который ведется с самого начала сезона и отражает успешность игроков в текущем календарном году. Восемь лучших теннисисток по итогам этой гонки получают прямые путёвки на престижный Итоговый турнир WTA, который традиционно проводится в ноябре.

Текущая восьмерка отбора на Итоговый турнир по состоянию на 5 июня выглядит следующим образом:

Арина Соболенко - 4510 очков Елена Рыбакина (Казахстан) - 4388 Мирра Андреева - 4228 Элина Свитолина (Украина) - 3890 Джессика Пегула (США) - 3195 Коко Гофф (США) - 2703 Марта Костюк (Украина) - 2495 Каролина Мухова (Чехия) - 2410

Среди других теннисисток ближе всего к проходной зоне подобрались канадка Виктория Мбоко (2392 очка) и румынка Сорана Кирстя (1855).

Приоритеты Свитолиной

Для Элины Итоговый турнир - хорошо знакомое соревнование, ведь украинка уже становилась его победительницей в 2018 году. А в 2019-м - играла в финале. В целом Свитолина участвовала в WTA Finals три раза (в 2017-м - не вышла из группы).

Несмотря на высокую позицию в рейтинге, первая ракетка Украины отмечает, что сейчас ее команда фокусируется не на цифрах, а на общем состоянии.

"Мы с Энди (Эндрю Беттлс - тренер) говорили об этом после турнира в Майами. Он сказал, что я уже тогда набрала достаточно очков. Даже если бы до Ролан Гаррос я не выиграла ни одного матча, то все равно оставалась бы в борьбе за топ-8 сезона. Более того - кажется, такого количества очков на этом отрезке сезона я раньше вообще не набирала. Поэтому сейчас мы не заглядываем в таблицу Finals, а фокусируемся на хорошем самочувствии - и физическом, и ментальном", - отметила Свитолина в интервью изданию "Чемпион".

Что касается Марты Костюк, она в топ-8 игроков сезона еще не попадала ни разу. И сейчас имеет прекрасную возможность впервые сыграть в компании элитных соперниц.