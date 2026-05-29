Абсолютно топовая компания: Костюк повторила уникальный успех величайших теннисисток века

18:29 29.05.2026 Пт
2 мин
Марта вошла в элитный "Клуб сестер Уильямс"
Андрей Костенко
Марта Костюк (фото: Getty Images)
Вторая ракетка Украины Марта Костюк продолжает победное шествие на грунтовых кортах. Пробившись в четвертый раунд Ролан Гаррос, 23-летняя киевлянка оформила уникальное достижение, которое в XXI веке покорилось лишь избранным теннисисткам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Большой теннис Украины.

Стародубцева превзошла Свитолину: новые рекорды украинок на Ролан Гаррос

Украинка в компании суперзвёзд

В поединке третьего круга Открытого чемпионата Франции Марта Костюк уверенно разобралась с опытной швейцаркой Викторией Голубич, закрыв матч в двух сетах (6:4, 6:3). Эта победа не только позволила украинке во второй раз в карьере выйти в 1/8 финала парижского Грэндслема, но и продлила ее невероятную беспроигрышную серию на грунте до 15 поединков подряд.

Костюк стала первой теннисисткой в истории Украины, которая выдала столь мощный старт на кортах с этим покрытием. Что касается мирового масштаба, то в XXI веке подобную доминацию (15 и более побед со старта грунтового сезона) демонстрировали только настоящие легенды:

  • Винус Уильямс (США) - в 2004 году
  • Жюстин Энен (Бельгия) - в 2005 году
  • Серена Уильямс (США) - дважды подряд (в 2012 и 2013 годах)
  • Ига Свёнтек (Польша) - в 2022 году

Теперь к ним присоединилась и Марта Костюк.

Уникальная серия Костюк

Фантастическое шествие Марты продолжается еще с середины апреля, когда она начала свой путь победой на Кубке Билли Джин Кинг. С тех пор вторая ракетка Украины не знает горечи поражений, успев за этот период завоевать титулы на турнире в Руане и на престижном "тысячнике" в Мадриде.

Серия побед Марты Костюк в сезоне-2026:

Кубок Билли Джин Кинг

  • Магда Линетт (Польша) - 6:4, 6:0

Руан (WTA 250)

  • Диан Парри (Франция) - 6:1, 6:4
  • Кэти Макнелли (США) - 2:6, 6:2, 6:1
  • Энн Ли (США) - 6:0, 6:7, 6:3
  • Татьяна Мария (Германия) - 6:3, 6:0
  • Вероника Подрез (Украина) - 6:3, 6:4

Мадрид (WTA 1000)

  • Юлия Путинцева (Казахстан) - 6:3, 6:3
  • Джессика Пегула (США) - 6:1, 6:4
  • Кэти Макнелли (США) - 6:2, 6:3
  • Линда Носкова (Чехия) - 7:6, 6:0
  • Анастасия Потапова (Австрия) - 6:2, 1:6, 6:1
  • Мирра Андреева - 6:3, 7:5

Ролан Гаррос

  • Оксана Селехметьева (Испания) - 6:2, 6:3
  • Кэти Волынец (США) - 6:7, 6:3, 6:3
  • Виктория Голубич (Швейцария) - 6:4, 6:3

Впереди - тяжелый экзамен

Впрочем, праздновать исторический рекорд у Марты времени нет. Впереди ее ждет самый серьезный экзамен в сезоне.

Уже в воскресенье, 31 мая, в матче за выход в четвертьфинал Ролан Гаррос, Костюк сойдется на корте с полькой Игой Свёнтек. Действующая третья ракетка мира является настоящим титаном грунтовых кортов. Поэтому болельщиков ждет огненное противостояние.

Ранее мы рассказали, как лидер мирового тенниса Синнер драматично вылетел из Ролан Гаррос.

Россия готовит новый массированный удар по Украине, - Зеленский
