Абсолютно топовая компания: Костюк повторила уникальный успех величайших теннисисток века

Вторая ракетка Украины Марта Костюк продолжает победное шествие на грунтовых кортах. Пробившись в четвертый раунд Ролан Гаррос, 23-летняя киевлянка оформила уникальное достижение, которое в XXI веке покорилось лишь избранным теннисисткам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Большой теннис Украины .

Украинка в компании суперзвёзд

В поединке третьего круга Открытого чемпионата Франции Марта Костюк уверенно разобралась с опытной швейцаркой Викторией Голубич, закрыв матч в двух сетах (6:4, 6:3). Эта победа не только позволила украинке во второй раз в карьере выйти в 1/8 финала парижского Грэндслема, но и продлила ее невероятную беспроигрышную серию на грунте до 15 поединков подряд.

Костюк стала первой теннисисткой в истории Украины, которая выдала столь мощный старт на кортах с этим покрытием. Что касается мирового масштаба, то в XXI веке подобную доминацию (15 и более побед со старта грунтового сезона) демонстрировали только настоящие легенды:

Винус Уильямс (США) - в 2004 году

- в 2004 году Жюстин Энен (Бельгия) - в 2005 году

- в 2005 году Серена Уильямс (США) - дважды подряд (в 2012 и 2013 годах)

- дважды подряд (в 2012 и 2013 годах) Ига Свёнтек (Польша) - в 2022 году

Теперь к ним присоединилась и Марта Костюк.

Уникальная серия Костюк

Фантастическое шествие Марты продолжается еще с середины апреля, когда она начала свой путь победой на Кубке Билли Джин Кинг. С тех пор вторая ракетка Украины не знает горечи поражений, успев за этот период завоевать титулы на турнире в Руане и на престижном "тысячнике" в Мадриде.

Серия побед Марты Костюк в сезоне-2026:

Кубок Билли Джин Кинг

Магда Линетт (Польша) - 6:4, 6:0

Руан (WTA 250)

Диан Парри (Франция) - 6:1, 6:4

Кэти Макнелли (США) - 2:6, 6:2, 6:1

Энн Ли (США) - 6:0, 6:7, 6:3

Татьяна Мария (Германия) - 6:3, 6:0

Вероника Подрез (Украина) - 6:3, 6:4

Мадрид (WTA 1000)

Юлия Путинцева (Казахстан) - 6:3, 6:3

Джессика Пегула (США) - 6:1, 6:4

Кэти Макнелли (США) - 6:2, 6:3

Линда Носкова (Чехия) - 7:6, 6:0

Анастасия Потапова (Австрия) - 6:2, 1:6, 6:1

Мирра Андреева - 6:3, 7:5

Ролан Гаррос

Оксана Селехметьева (Испания) - 6:2, 6:3

Кэти Волынец (США) - 6:7, 6:3, 6:3

Виктория Голубич (Швейцария) - 6:4, 6:3

Впереди - тяжелый экзамен

Впрочем, праздновать исторический рекорд у Марты времени нет. Впереди ее ждет самый серьезный экзамен в сезоне.

Уже в воскресенье, 31 мая, в матче за выход в четвертьфинал Ролан Гаррос, Костюк сойдется на корте с полькой Игой Свёнтек. Действующая третья ракетка мира является настоящим титаном грунтовых кортов. Поэтому болельщиков ждет огненное противостояние.