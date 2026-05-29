Абсолютно топовая компания: Костюк повторила уникальный успех величайших теннисисток века
Вторая ракетка Украины Марта Костюк продолжает победное шествие на грунтовых кортах. Пробившись в четвертый раунд Ролан Гаррос, 23-летняя киевлянка оформила уникальное достижение, которое в XXI веке покорилось лишь избранным теннисисткам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Большой теннис Украины.
Украинка в компании суперзвёзд
В поединке третьего круга Открытого чемпионата Франции Марта Костюк уверенно разобралась с опытной швейцаркой Викторией Голубич, закрыв матч в двух сетах (6:4, 6:3). Эта победа не только позволила украинке во второй раз в карьере выйти в 1/8 финала парижского Грэндслема, но и продлила ее невероятную беспроигрышную серию на грунте до 15 поединков подряд.
Костюк стала первой теннисисткой в истории Украины, которая выдала столь мощный старт на кортах с этим покрытием. Что касается мирового масштаба, то в XXI веке подобную доминацию (15 и более побед со старта грунтового сезона) демонстрировали только настоящие легенды:
- Винус Уильямс (США) - в 2004 году
- Жюстин Энен (Бельгия) - в 2005 году
- Серена Уильямс (США) - дважды подряд (в 2012 и 2013 годах)
- Ига Свёнтек (Польша) - в 2022 году
Теперь к ним присоединилась и Марта Костюк.
Уникальная серия Костюк
Фантастическое шествие Марты продолжается еще с середины апреля, когда она начала свой путь победой на Кубке Билли Джин Кинг. С тех пор вторая ракетка Украины не знает горечи поражений, успев за этот период завоевать титулы на турнире в Руане и на престижном "тысячнике" в Мадриде.
Серия побед Марты Костюк в сезоне-2026:
Кубок Билли Джин Кинг
- Магда Линетт (Польша) - 6:4, 6:0
Руан (WTA 250)
- Диан Парри (Франция) - 6:1, 6:4
- Кэти Макнелли (США) - 2:6, 6:2, 6:1
- Энн Ли (США) - 6:0, 6:7, 6:3
- Татьяна Мария (Германия) - 6:3, 6:0
- Вероника Подрез (Украина) - 6:3, 6:4
Мадрид (WTA 1000)
- Юлия Путинцева (Казахстан) - 6:3, 6:3
- Джессика Пегула (США) - 6:1, 6:4
- Кэти Макнелли (США) - 6:2, 6:3
- Линда Носкова (Чехия) - 7:6, 6:0
- Анастасия Потапова (Австрия) - 6:2, 1:6, 6:1
- Мирра Андреева - 6:3, 7:5
Ролан Гаррос
- Оксана Селехметьева (Испания) - 6:2, 6:3
- Кэти Волынец (США) - 6:7, 6:3, 6:3
- Виктория Голубич (Швейцария) - 6:4, 6:3
Впереди - тяжелый экзамен
Впрочем, праздновать исторический рекорд у Марты времени нет. Впереди ее ждет самый серьезный экзамен в сезоне.
Уже в воскресенье, 31 мая, в матче за выход в четвертьфинал Ролан Гаррос, Костюк сойдется на корте с полькой Игой Свёнтек. Действующая третья ракетка мира является настоящим титаном грунтовых кортов. Поэтому болельщиков ждет огненное противостояние.
Ранее мы рассказали, как лидер мирового тенниса Синнер драматично вылетел из Ролан Гаррос.