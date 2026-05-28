ua en ru
Чт, 28 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

Стародубцева превзошла Свитолину: новые рекорды украинок на Ролан Гаррос

19:16 28.05.2026 Чт
2 мин
Украинский теннис переписал историю в Париже
aimg Андрей Костенко
Стародубцева превзошла Свитолину: новые рекорды украинок на Ролан Гаррос Юлия Стародубцева (фото WTA)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Украинские теннисистки установили исторический национальный рекорд на Открытом чемпионате Франции-2026. Главной сенсацией стала Юлия Стародубцева, которая превзошла достижение Элины Свитолиной по громкости триумфа в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные результаты турнира.

Читайте также: Мегасенсация от Стародубцевой, класс Свитолиной и Костюк: видео побед украинок на Ролан Гаррос

Самая рейтинговая победа в истории

Юлия Стародубцева (№55 WTA) создала главный апсет второго круга, обыграв вторую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана в трех сетах.

Этот успех стал самой рейтинговой украинской победой в истории женского Ролан Гаррос. До этого момента рекорд принадлежал Элине Свитолиной, которая в 2025 году одолела четвертую ракетку мира Жасмин Паолини. Всего за всю историю выступлений на французском мэйджоре это лишь третья победа украинок над соперницами из топ-5 рейтинга.

Наиболее громкие победы украинок в Париже:

  • 2026 год: Юлия Стародубцева - Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 2) - 3:6, 6:1, 7:6
  • 2025 год: Элина Свитолина - Жасмин Паолини (Италия, WTA 4) - 4:6, 7:6, 6:1
  • 2018 год: Катерина Баиндл (Козлова) - Елена Остапенко (WTA 5) - 7:5, 6:3

Абсолютный рекорд в 1/16 финала

Впервые в истории в третий круг Ролан Гаррос вышли одновременно четыре украинские теннисистки. Предыдущий парижский рекорд держался с прошлого года, когда до этой стадии добрались три украинки.

В целом для украинского тенниса это лишь второй случай в истории на турнирах Grand Slam, когда в 1/16 финала сыграет такой большой состав. Подобное достижение покорялось нашим девушкам только на Australian Open в 2024 году.

В этом году в основной сетке соревнований стартовали 7 украинок. Свои выступления на турнире уже завершили Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

В третьем круге (1/16 финала) отечественные теннисистки получили таких соперниц:

  • Элина Свитолина (WTA 7) - Тамара Корпач (Германия, WTA 78)
  • Марта Костюк (WTA 15) - Виктория Голубич (Швейцария, WTA 74)
  • Юлия Стародубцева (WTA 55) - Ван Сиюй (Китай, WTA 52)
  • Александра Олейникова (WTA 65) - Диана Шнайдер (WTA 47)

Матчи этой стадии состоятся 29 и 30 мая.

Ранее мы сообщили, на каких позициях находятся отечественные теннисисты в обновленных рейтингах WTA и ATP.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Теннис Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская
Новости
Минобороны уже показало нардепам идеи реформы армии: РБК-Украина узнало детали
Минобороны уже показало нардепам идеи реформы армии: РБК-Украина узнало детали
Аналитика
Владельцы топлива. Кому принадлежат крупнейшие сети АЗС Украины и кто диктует цены
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Владельцы топлива. Кому принадлежат крупнейшие сети АЗС Украины и кто диктует цены