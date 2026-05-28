ua en ru
Чт, 28 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

Стародубцева перевершила Світоліну: нові рекорди українок на Ролан Гаррос

19:16 28.05.2026 Чт
2 хв
Український теніс переписав історію в Парижі
aimg Андрій Костенко
Стародубцева перевершила Світоліну: нові рекорди українок на Ролан Гаррос Юлія Стародубцева (фото WTA)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Українські тенісистки встановили історичний національний рекорд на Відкритому чемпіонаті Франції-2026. Головною сенсацією стала Юлія Стародубцева, яка перевершила досягнення Еліни Світоліної за гучністю тріумфу в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні результати турніру.

Читайте також: Мегасенсація від Стародубцевої, клас Світоліної та Костюк: відео перемог українок на Ролан Гаррос

Найрейтинговіша звитяга в історії

Юлія Стародубцева (№55 WTA) створила головний апсет другого кола, обігравши другу ракетку світу Єлену Рибакіну з Казахстану в трьох сетах.

Цей успіх став найрейтинговішою українською перемогою в історії жіночого Ролан Гаррос. До цього моменту рекорд належав Еліні Світоліній, яка у 2025 році здолала четверту ракетку світу Жасмін Паоліні. Загалом за всю історію виступів на французькому мейджорі це лише третя перемога українок над суперницями з топ-5 рейтингу.

Найбільш гучні перемоги Українок у Парижі:

  • 2026 рік: Юлія Стародубцева – Єлена Рибакіна (Казахстан, WTA 2) – 3:6, 6:1, 7:6
  • 2025 рік: Еліна Світоліна – Жасмін Паоліні (Італія, WTA 4) – 4:6, 7:6, 6:1
  • 2018 рік: Катерина Баіндл (Козлова) – Єлена Остапенко (WTA 5) – 7:5, 6:3

Абсолютний рекорд у 1/16 фіналу

Вперше в історії до третього кола Ролан Гаррос вийшли одночасно чотири українські тенісистки. Попередній паризький рекорд тримався з минулого року, коли до цієї стадії дісталися три українки.

Загалом для українського тенісу це лише другий випадок в історії на турнірах Grand Slam, коли в 1/16 фіналу зіграє такий великий склад. Подібне досягнення підкорювалося нашим дівчатам лише на Australian Open у 2024 році.

Цього року в основній сітці змагань стартували 7 українок. Свої виступи на турнірі вже завершили Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур.

У третьому колі (1/16 фіналу) вітчизняні тенісистки отримали таких суперниць:

  • Еліна Світоліна (WTA 7) – Тамара Корпач (Німеччина, WTA 78)
  • Марта Костюк (WTA 15) – Вікторія Голубіч (Швейцарія, WTA 74)
  • Юлія Стародубцева (WTA 55) – Ван Сіюй (Китай, WTA 52)
  • Олександра Олійникова (WTA 65) – Діана Шнайдер (WTA 47)

Матчі цієї стадії відбудуться 29 та 30 травня.

Раніше ми повідомили, на яких позиціях перебувають вітчизняні тенісисти в оновлених рейтингах WTA та ATP.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська
Новини
Міноборони вже показало нардепам ідеї реформи армії: РБК-Україна дізналось деталі
Міноборони вже показало нардепам ідеї реформи армії: РБК-Україна дізналось деталі
Аналітика
Володарі палива. Кому належать найбільші мережі АЗС України та хто диктує ціни
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Володарі палива. Кому належать найбільші мережі АЗС України та хто диктує ціни