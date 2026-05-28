Стародубцева перевершила Світоліну: нові рекорди українок на Ролан Гаррос

Українські тенісистки встановили історичний національний рекорд на Відкритому чемпіонаті Франції-2026. Головною сенсацією стала Юлія Стародубцева, яка перевершила досягнення Еліни Світоліної за гучністю тріумфу в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні результати турніру .

Найрейтинговіша звитяга в історії

Юлія Стародубцева (№55 WTA) створила головний апсет другого кола, обігравши другу ракетку світу Єлену Рибакіну з Казахстану в трьох сетах.

Цей успіх став найрейтинговішою українською перемогою в історії жіночого Ролан Гаррос. До цього моменту рекорд належав Еліні Світоліній, яка у 2025 році здолала четверту ракетку світу Жасмін Паоліні. Загалом за всю історію виступів на французькому мейджорі це лише третя перемога українок над суперницями з топ-5 рейтингу.

Найбільш гучні перемоги Українок у Парижі:

2026 рік: Юлія Стародубцева – Єлена Рибакіна (Казахстан, WTA 2) – 3:6, 6:1, 7:6

2025 рік: Еліна Світоліна – Жасмін Паоліні (Італія, WTA 4) – 4:6, 7:6, 6:1

2018 рік: Катерина Баіндл (Козлова) – Єлена Остапенко (WTA 5) – 7:5, 6:3

Абсолютний рекорд у 1/16 фіналу

Вперше в історії до третього кола Ролан Гаррос вийшли одночасно чотири українські тенісистки. Попередній паризький рекорд тримався з минулого року, коли до цієї стадії дісталися три українки.

Загалом для українського тенісу це лише другий випадок в історії на турнірах Grand Slam, коли в 1/16 фіналу зіграє такий великий склад. Подібне досягнення підкорювалося нашим дівчатам лише на Australian Open у 2024 році.

Цього року в основній сітці змагань стартували 7 українок. Свої виступи на турнірі вже завершили Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур.

У третьому колі (1/16 фіналу) вітчизняні тенісистки отримали таких суперниць:

Еліна Світоліна (WTA 7) – Тамара Корпач (Німеччина, WTA 78)

Марта Костюк (WTA 15) – Вікторія Голубіч (Швейцарія, WTA 74)

Юлія Стародубцева (WTA 55) – Ван Сіюй (Китай, WTA 52)

Олександра Олійникова (WTA 65) – Діана Шнайдер (WTA 47)

Матчі цієї стадії відбудуться 29 та 30 травня.