Абсолютно топова компанія: Костюк повторила унікальний успіх найвеличніших тенісисток століття
Друга ракетка України Марта Костюк продовжує переможну ходу на ґрунтових кортах. Пробившись до четвертого раунду Ролан Гаррос, 23-річна киянка оформила унікальне досягнення, яке у XXI столітті підкорилось лише обраним тенісисткам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Великий теніс України.
Українка у компанії суперзірок
У поєдинку третього кола Відкритого чемпіонату Франції Марта Костюк упевнено розібралася з досвідченою швейцаркою Вікторією Голубіч, закривши матч у двох сетах (6:4, 6:3). Ця перемога не лише дозволила українці вдруге в кар'єрі вийти до 1/8 фіналу паризького Грендслему, а й продовжила її неймовірну безпрограшну серію на ґрунті до 15 поєдинків поспіль.
Костюк стала першою тенісисткою в історії України, яка видала настільки потужний старт на кортах з цим покриттям. Щодо світового масштабу, то у XXI столітті подібну домінацію (15 і більше перемог зі старту ґрунтового сезону) демонстрували лише справжні легенди:
- Вінус Вільямс (США) – у 2004 році
- Жустін Енен (Бельгія) – у 2005 році
- Серена Вільямс (США) – двічі поспіль (у 2012 та 2013 роках)
- Іга Свьонтек (Польща) – у 2022 році
Тепер до них приєдналася й Марта Костюк.
Унікальна серія Костюк
Фантастична хода Марти триває ще з середини квітня, коли вона розпочала свій шлях перемогою на Кубку Біллі Джин Кінг. З того друга ракетка України не знає гіркоти поразок, встигнувши за цей період завоювати титули на турнірі в Руані та на престижному "тисячнику" в Мадриді.
Серія перемог Марти Костюк у сезоні-2026:
Кубок Біллі Джин Кінг
- Магда Лінетт (Польща) – 6:4, 6:0
Руан (WTA 250)
- Діан Паррі (Франція) – 6:1, 6:4
- Кеті Макнеллі (США) – 2:6, 6:2, 6:1
- Енн Лі (США) – 6:0, 6:7, 6:3
- Татьяна Марія (Німеччина) – 6:3, 6:0
- Вероніка Подрез (Україна) – 6:3, 6:4
Мадрид (WTA 1000)
- Юлія Путінцева (Казахстан) – 6:3, 6:3
- Джессіка Пегула (США) – 6:1, 6:4
- Кеті Макнеллі (США) – 6:2, 6:3
- Лінда Носкова (Чехія) – 7:6, 6:0
- Анастасія Потапова (Австрія) – 6:2, 1:6, 6:1
- Мірра Андрєєва – 6:3, 7:5
Ролан Гаррос
- Оксана Селехметьєва (Іспанія) – 6:2, 6:3
- Кеті Волинець (США) – 6:7, 6:3, 6:3
- Вікторія Голубіч (Швейцарія) – 6:4, 6:3
Попереду – важкий іспит
Втім, святкувати історичний рекорд у Марти часу немає. Попереду на неї чекає найсерйозніший іспит у сезоні.
Уже в неділю, 31 травня, у матчі за вихід до чвертьфіналу Ролан Гаррос, Костюк зійдеться на корті з полькою Ігою Свьонтек. Чинна третя ракетка світу є справжнім титаном ґрунтових кортів. Тож на вболівальників чекає вогняне протистояння.
