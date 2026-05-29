ua en ru
Пт, 29 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

Абсолютно топова компанія: Костюк повторила унікальний успіх найвеличніших тенісисток століття

18:29 29.05.2026 Пт
2 хв
Марта увійшла до елітного "Клубу сестер Вільямс"
aimg Андрій Костенко
Абсолютно топова компанія: Костюк повторила унікальний успіх найвеличніших тенісисток століття Марта Костюк (фото: Getty Images)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Друга ракетка України Марта Костюк продовжує переможну ходу на ґрунтових кортах. Пробившись до четвертого раунду Ролан Гаррос, 23-річна киянка оформила унікальне досягнення, яке у XXI столітті підкорилось лише обраним тенісисткам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Великий теніс України.

Читайте також: Стародубцева перевершила Світоліну: нові рекорди українок на Ролан Гаррос

Українка у компанії суперзірок

У поєдинку третього кола Відкритого чемпіонату Франції Марта Костюк упевнено розібралася з досвідченою швейцаркою Вікторією Голубіч, закривши матч у двох сетах (6:4, 6:3). Ця перемога не лише дозволила українці вдруге в кар'єрі вийти до 1/8 фіналу паризького Грендслему, а й продовжила її неймовірну безпрограшну серію на ґрунті до 15 поєдинків поспіль.

Костюк стала першою тенісисткою в історії України, яка видала настільки потужний старт на кортах з цим покриттям. Щодо світового масштабу, то у XXI столітті подібну домінацію (15 і більше перемог зі старту ґрунтового сезону) демонстрували лише справжні легенди:

  • Вінус Вільямс (США) – у 2004 році
  • Жустін Енен (Бельгія) – у 2005 році
  • Серена Вільямс (США) – двічі поспіль (у 2012 та 2013 роках)
  • Іга Свьонтек (Польща) – у 2022 році

Тепер до них приєдналася й Марта Костюк.

Унікальна серія Костюк

Фантастична хода Марти триває ще з середини квітня, коли вона розпочала свій шлях перемогою на Кубку Біллі Джин Кінг. З того друга ракетка України не знає гіркоти поразок, встигнувши за цей період завоювати титули на турнірі в Руані та на престижному "тисячнику" в Мадриді.

Серія перемог Марти Костюк у сезоні-2026:

Кубок Біллі Джин Кінг

  • Магда Лінетт (Польща) – 6:4, 6:0

Руан (WTA 250)

  • Діан Паррі (Франція) – 6:1, 6:4
  • Кеті Макнеллі (США) – 2:6, 6:2, 6:1
  • Енн Лі (США) – 6:0, 6:7, 6:3
  • Татьяна Марія (Німеччина) – 6:3, 6:0
  • Вероніка Подрез (Україна) – 6:3, 6:4

Мадрид (WTA 1000)

  • Юлія Путінцева (Казахстан) – 6:3, 6:3
  • Джессіка Пегула (США) – 6:1, 6:4
  • Кеті Макнеллі (США) – 6:2, 6:3
  • Лінда Носкова (Чехія) – 7:6, 6:0
  • Анастасія Потапова (Австрія) – 6:2, 1:6, 6:1
  • Мірра Андрєєва – 6:3, 7:5

Ролан Гаррос

  • Оксана Селехметьєва (Іспанія) – 6:2, 6:3
  • Кеті Волинець (США) – 6:7, 6:3, 6:3
  • Вікторія Голубіч (Швейцарія) – 6:4, 6:3

Попереду – важкий іспит

Втім, святкувати історичний рекорд у Марти часу немає. Попереду на неї чекає найсерйозніший іспит у сезоні.

Уже в неділю, 31 травня, у матчі за вихід до чвертьфіналу Ролан Гаррос, Костюк зійдеться на корті з полькою Ігою Свьонтек. Чинна третя ракетка світу є справжнім титаном ґрунтових кортів. Тож на вболівальників чекає вогняне протистояння.

Раніше ми розповіли, як лідер світового тенісу Сіннер драматично вилетів із Ролан Гаррос.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Теніс Марта Костюк
Новини
Росія готує новий масований удар по Україні, - Зеленський
Росія готує новий масований удар по Україні, - Зеленський
Аналітика
"Я бачив політиків, які обіймалися з росіянами": інтервʼю з Миколою Вереснем
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Я бачив політиків, які обіймалися з росіянами": інтервʼю з Миколою Вереснем