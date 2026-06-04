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Сенсация на Ролан Гаррос: как вылет первой ракетки изменил судьбу Костюк

07:29 04.06.2026 Чт
2 мин
Внезапный сбой фаворитки перетасовал все карты. Теперь путь к историческому титулу для украинки открыт
aimg Екатерина Урсатий
Сенсация на Ролан Гаррос: как вылет первой ракетки изменил судьбу Костюк Марта Костюк (фото: Getty Images)
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На Ролан Гаррос-2026 прогремела самая громкая сенсация турнира. "Нейтральная" лидер мирового рейтинга Арина Сабаленка в четвертьфинале потерпела сокрушительное поражение от россиянки Дианы Шнайдер и покинула Париж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные результаты матча.

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10 геймов подряд и "баранка" для первой ракетки

Поединок на парижском грунте длился 2 часа 14 минут и завершился разгромным финальным аккордом в пользу Шнайдер - 3:6, 7:5, 6:0.

Матч развивался по классическому сценарию Сабаленки, которая уверенно забрала первый сет и вела во второй партии со счетом 5:3.

Однако за шаг до общей победы в игре лидера рейтинга произошел катастрофический психологический и игровой сбой.

Шнайдер перехватила инициативу, выиграла невероятные 10 геймов подряд и буквально уничтожила соперницу в решающем сете, повесив Сабаленке унизительную "баранку" (6:0).

Благодаря этому камбэку Шнайдер стала последней полуфиналисткой мэйджора и в 1/2 финала сыграет против главной сенсации турнира - польки Майи Хвалинской (114-я в рейтинге WTA).

Марта Костюк - главная фаворитка Ролан Гаррос-2026

Вылет Сабаленки полностью перекроил букмекерские котировки.

Поскольку действующая чемпионка Ига Швьонтек была выбита нашей Мартой Костюк еще в 1/8 финала, именно 23-летняя украинка теперь официально является главной фавориткой Ролан Гаррос.

Уже в четверг, 4 июня, ориентировочно в 16:00 по киевскому времени на центральном корте имени Филиппа Шатрие Костюк проведет свой исторический полуфинал против россиянки Мирры Андреевой (8-я ракетка мира).

  • Фактор Костюк: Марта проводит лучший сезон в карьере и остается абсолютно непобежденной на грунте, имея за плечами бешеную серию из 17 побед подряд (включая титулы в Руане и на WTA 1000 в Мадриде).
  • Очные дуэли: Украинка имеет психологическое преимущество над Андреевой, ведь дважды обыграла ее в этом году (в Брисбене и в вышеупомянутом финале Мадрида).
  • Прогноз букмекеров: Специалисты считают Костюк фавориткой принципиального противостояния. Коэффициент на ее победу составляет 1.72 против 2.10 на россиянку.

В случае успеха Марта Костюк станет первой теннисисткой в истории Украины, которая пройдет в финал одиночного разряда на турнирах серии Grand Slam.

В Украине прямую трансляцию важнейшего матча с украинским комментарием покажет платформа MEGOGO и каналы Eurosport.

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