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Спорт »

Еще одна спортивная федерация сняла санкции с РФ: что это меняет

01:05 03.06.2026 Ср
2 мин
В прошлом году спортсменов из РФ и Беларуси также допустили к Чемпионату мира
aimg Юлия Маловичко
Еще одна спортивная федерация сняла санкции с РФ: что это меняет Фото: фехтовальщики готовятся к ЧМ (из открытых источников)
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Международная федерация фехтования отменила ограничения для спортсменов и официальных лиц из РФ и Беларуси, что даст им возможность участвовать в Чемпионате мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Международной федерации фехтования.

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Отныне они смогут участвовать в соревнованиях FIE не в нейтральном статусе, а в форме своих стран, с флагами и гимнами.

Новые правила начнут действовать с чемпионата мира по фехтованию среди взрослых 2026 года. Турнир должен пройти в Гонконге с 22 по 30 июля. В FIE заявили, что решение приняли, учитывая принципы Олимпийской хартии - недискриминацию, равное отношение и универсальность спорта. Федерация также сослалась на собственный устав.

Фактически речь идет о полном снятии так называемых защитных мер, которые ограничивали участие представителей России и Беларуси в международных турнирах. Теперь они смогут выступать как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях под символикой своих государств.

В объяснении FIE также вспомнили решение Олимпийского саммита от декабря 2025 года по молодежным турнирам. Тогда поддержали рекомендацию МОК не ограничивать доступ юных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами к международным соревнованиям.

Отдельно федерация сослалась на решение Исполнительного совета МОК от 7 мая 2026 года. Согласно ему, МОК больше не рекомендует ограничения для участия белорусских спортсменов, в том числе команд, в соревнованиях международных федераций.

Таким образом, чемпионат мира в Гонконге станет первым крупным взрослым турниром FIE после полного возвращения россиян и белорусов к соревнованиям под национальной символикой.

Напомним, что в прошлом году Международная федерация фехтования (FIE) также добавила в список участников чемпионата мира россиян и белорусов. Тогда ЧМ прошел в Тбилиси с 22 по 26 июля.

Также мы писали, что Сборная Украины по фехтованию триумфально завершила Чемпионат Европы-2025, проходивший с 14 по 19 июня в итальянском городе Генуя.

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