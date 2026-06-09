"Левый Берег" возвращается в УПЛ: столичный клуб одолел "Александрию" в битве за элиту

Киевский "Левый Берег" завоевал право выступать в украинской Премьер-лиге на следующий сезон. В решающей дуэли "аисты" оставили за бортом высшего дивизиона "Александрию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

УПЛ. Переходные матчи

"Левый Берег" - "Александрия" - 1:0 (первый матч - 1:1)

Гол: Банада, 45

Как прошел матч

После ничьей в первой встрече (1:1), судьба путевки в сильнейший дивизион решалась в Киеве. "Левый Берег" с первых минут продемонстрировал намерение играть первым номером. Стартовый штурм хозяев едва не завершился голом: Воробчак устроил эффектный сольный забег через полполя и вывел на ударную позицию Викентия Волошина, однако тот пробил мимо стойки.

После этого инициативу перехватили подопечные Владимира Шарана, создав два стопроцентных момента. Сначала Яде не сумел замкнуть острую подачу от Родригеша, а затем уже сам португалец вырвался один на один с голкипером - столичную команду от пропущенного мяча героическим подкатом в падении спас защитник Сидней.

Однако последнее слово в первом тайме было за киевлянами. На 45-й минуте "аисты" заработали угловой: Шастал навесил на ближнюю стойку, Сидней продолжил полет мяча дальше, а опытный Банада хладнокровно расстрелял ворота своей бывшей команды, в которой провел десять лет карьеры. Этот единственный гол стал решающим - в итоге 1:0 (2:1 по сумме двух матчей) в пользу "Левого Берега".

Крах вице-чемпионов

Для "Александрии" этот результат стал настоящей катастрофой. После исторического "серебряного" сезона-2024/25, команда полностью провалила текущий чемпионат.

"Желто-черных" не спасло даже экстренное возвращение на тренерский мостик Владимира Шарана, а также неожиданный подарок от львовского "Руха", который снялся с переходных матчей и подарил александрийцам второй шанс.

Таким образом, "Левый Берег", который в прошлом году покинули УПЛ после дебютного сезона, вернулся в футбольную элиту. Теперь в высшем дивизионе снова будут играть три столичных коллектива - "Динамо", "Оболонь" и "Левый Берег".

"Александрия" же впервые с сезона-2014/15 вынуждена отправиться в Первую лигу.