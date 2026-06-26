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"Ласт дэнс" должен быть гопак": бывший промоутер Усика – о решении боксера отказаться от поясов

21:28 26.06.2026 Пт
2 мин
Александр Красюк считает, что Александр Усик должен остаться в истории крупным чемпионом.
aimg Даниил Вереитин
"Ласт дэнс" должен быть гопак": бывший промоутер Усика – о решении боксера отказаться от поясов Александр Усик и Александр Красюк (фото: K2 Promotions)
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Экс-промоутер Александра Усика и генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк подчеркнул, что выдающемуся чемпиону уже нечего доказывать в профессиональном боксе.

Об этом функционер рассказал в эксклюзивном комментарии РБК-Украина.

"С него все началось – им пусть и закончится"

"Усик – великий чемпион. Таковым он и должен остаться в мировой истории. Он достиг необычайных высот в боксе и ему не за чем больше что-либо доказывать. А "ласт денс" должен быть гопак. С него все началось – им пускай и закончится ", – отметил Александр Красюк.

&quot;Ласт дэнс&quot; должен быть гопак&quot;: бывший промоутер Усика – о решении боксера отказаться от поясовАлександр Красюк (фото: K2 Promotions)

Отметим, что Александр Красюк 12 лет являлся важной частью команды Александра Усика. Сегодня абсолютный чемпион мира по боксу обнародовал видеообращение, в котором объявил, что оставляет все свои пояса вакантными.

Карьера Александра Усика

На профи-ринге Усик дебютировал 9 ноября 2013 года. Тогда в киевском Дворце Спорта он победил мексиканца Фелипе Ромеро.

В 2018 году Усик выиграл боксерскую Суперсерию, одержав победу над Муратом Гассиевым в Москве. Осенью того же года Усик стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте, одержав победу над британцем Тони Беллью.

В 2021-м, на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне Усик победил британца Энтони Джошуа и стал абсолютным чемпионом мира уже в сверхтяжелом весе. Впоследствии Усик защитил этот статус, второй раз победив Джошуа. В дальнейшем он также провел по два поединка с Тайсоном Фьюри и Даниэлем Дюбуа и остался непобедимым боксером.

Последнее сражение на сегодняшний день Усик провел 23 мая против нидерландца Рико Верховена. В нем украинец одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде. Это была 25-я победа Усика на профи-ринге.

Ранее мы рассказывали, что WBC запретила Усику проводить реванш с Рико Верховеном.

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