ua en ru
Пн, 08 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

Историческая победа и новое место: где находится Украина в таблице волейбольной Лиги наций

12:31 08.06.2026 Пн
2 мин
Первые шаги среди элиты мирового волейбола. Украинки забирают историческую победу и узнают промежуточное место
aimg Екатерина Урсатий
Историческая победа и новое место: где находится Украина в таблице волейбольной Лиги наций Женская сборная Украины по волейболу (фото: en.volleyballworld.com)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Женская сборная Украины по волейболу завершила свою дебютную игровую неделю в престижной Лиге наций-2026. Наша команда сумела набрать первые очки и закрепиться в середине турнирной таблицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Читайте также: Сыграет ли Плотницкий? Сборная Украины по волейболу назвала состав на Лигу наций

Исторический триумф над Германией и первые очки

В розыгрыше Лиги наций-2026 участвуют 18 сильнейших сборных планеты. В течение стартового этапа украинки провели четыре тяжелых поединка.

Главным украшением этой недели стала героическая победа над сборной Германии со счетом 3:2, которая принесла Украине первые исторические баллы в элите.

В других противостояниях "сине-желтые" дали бой признанным фавориткам, но уступили США (0:3), Японии (1:3) и Франции (2:3). Сейчас в активе нашей команды 3 очка и разница партий 6:11.

Бразильский рекорд и доминирование Азии

Верхушку турнирной таблицы оккупировали сборные Бразилии и Японии, которые прошли первый этап без единого поражения (по 11 очков).

Латиноамериканки успели создать главную сенсацию весны - они прервали бешеную двухлетнюю беспроигрышную серию действующих чемпионок мира и Лиги наций из Италии.

Сами же итальянки пока идут третьими, замыкая тройку лидеров. В первую пятерку также пробились волейболистки Чехии и США.

Турнирная таблица Лиги наций (ТОП-15 после первой недели):

  1. Бразилия - 4 победы (4 матча), 11 очков (12:4)
  2. Япония - 4 победы, 11 очков (12:4)
  3. Италия - 3 победы, 10 очков (11:4)
  4. Чехия - 3 победы, 9 очков (9:3)
  5. США - 3 победы, 8 очков (9:5)
  6. Германия - 1 победа, 4 очка (5:10)
  7. Франция - 1 победа, 3 очка (7:11)
  • 15. УКРАИНА - 1 победа, 3 очка (6:11)

Вектор на Бангкок: что ждет Украину дальше

Впереди у волейболисток короткая пауза для восстановления сил. Вторая игровая неделя Лиги наций запланирована на 17-21 июня.

Свои следующие поединки сборная Украины проведет в Бангкоке (Таиланд).

Там соперницами наших девушек станут хозяйки площадки - сборная Таиланда, а также мощные команды Польши, Нидерландов и Болгарии.

Ранее мы сообщили полное расписание матчей и трансляций женской сборной Украины в дебютном сезоне Лиги наций.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Сборная Украины Волейбол Лига наций
Новости
Сырский заявил о "плюс 100 квадратных километров" в пользу Украины в мае
Сырский заявил о "плюс 100 квадратных километров" в пользу Украины в мае
Аналитика
82% раскрытых терактов в Украине совершено через Telegram: Андрей Небытов, Нацполиция
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия 82% раскрытых терактов в Украине совершено через Telegram: Андрей Небытов, Нацполиция