Историческая победа и новое место: где находится Украина в таблице волейбольной Лиги наций

Женская сборная Украины по волейболу завершила свою дебютную игровую неделю в престижной Лиге наций-2026. Наша команда сумела набрать первые очки и закрепиться в середине турнирной таблицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Исторический триумф над Германией и первые очки

В розыгрыше Лиги наций-2026 участвуют 18 сильнейших сборных планеты. В течение стартового этапа украинки провели четыре тяжелых поединка.

Главным украшением этой недели стала героическая победа над сборной Германии со счетом 3:2, которая принесла Украине первые исторические баллы в элите.

В других противостояниях "сине-желтые" дали бой признанным фавориткам, но уступили США (0:3), Японии (1:3) и Франции (2:3). Сейчас в активе нашей команды 3 очка и разница партий 6:11.

Бразильский рекорд и доминирование Азии

Верхушку турнирной таблицы оккупировали сборные Бразилии и Японии, которые прошли первый этап без единого поражения (по 11 очков).

Латиноамериканки успели создать главную сенсацию весны - они прервали бешеную двухлетнюю беспроигрышную серию действующих чемпионок мира и Лиги наций из Италии.

Сами же итальянки пока идут третьими, замыкая тройку лидеров. В первую пятерку также пробились волейболистки Чехии и США.

Турнирная таблица Лиги наций (ТОП-15 после первой недели):

Бразилия - 4 победы (4 матча), 11 очков (12:4) Япония - 4 победы, 11 очков (12:4) Италия - 3 победы, 10 очков (11:4) Чехия - 3 победы, 9 очков (9:3) США - 3 победы, 8 очков (9:5) Германия - 1 победа, 4 очка (5:10) Франция - 1 победа, 3 очка (7:11)

15. УКРАИНА - 1 победа, 3 очка (6:11)

Вектор на Бангкок: что ждет Украину дальше

Впереди у волейболисток короткая пауза для восстановления сил. Вторая игровая неделя Лиги наций запланирована на 17-21 июня.

Свои следующие поединки сборная Украины проведет в Бангкоке (Таиланд).

Там соперницами наших девушек станут хозяйки площадки - сборная Таиланда, а также мощные команды Польши, Нидерландов и Болгарии.